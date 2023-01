Tout ce que la dernière fuite du Samsung Galaxy S23 a révélé

Une nouvelle vague de fuites confirme de nouvelles informations sur la famille Galaxy S23 de Samsung.

Maintenant que nous savons quand ils seront présentés, il ne reste plus qu’à attendre que Samsung saute sur la scène de l’événement Galaxy Unpacked 2023 pour montrer au monde le nouveau Famille Samsung Galaxy S23. La nouvelle série de smartphones haut de gamme sera annoncée au monde le 1er février, mais jusque-là, tout semble indiquer que les fuites n’abandonneront pas.

Ces derniers jours, nous avons pu récolter nouvelles données sur le trio de smartphones haut de gamme que la société sud-coréenne prévoit de présenter le premier jour de février. Nous allons passer en revue tout ce qui a fuité.

Adieu aux 128 Go de stockage

Le premier indice vient d’un Créateur de contenu technologique égyptien renomméqui a révélé que Samsung aurait décidé de supprimer la configuration 128 Go de stockage interne dans sa nouvelle famille Galaxy S23.

Ainsi, nous savons que les nouveaux téléphones de l’entreprise arriveraient avec un minimum de 256 Go de stockage de type UFS 4.0. En ce sens, en plus, le modèle « Ultra » ajouterait une version avec 512 Go, et un autre avec 1 To stockage.

Bien qu’ayant pris cette décision, il se murmure que Samsung pourrait continuer à vendre le Samsung Galaxy S23 128 Go dans certains pays du monde, probablement dans le but de réduire le prix de vente sur les marchés où il s’agit d’un facteur d’achat décisif.

Nouvelles couleurs pour la famille S23

Une autre fuite qui est apparue ce week-end nous parle de la Couleurs de la famille Galaxy S23. Apparemment, Samsung aurait ajouté deux nouvelles teintes pour faire un total de quatre : Vert Botanique, Fleur de Coton, Lilas Brumeux et Noir Fantôme.

De plus, il y aura d’autres des couleurs exclusives qui seront vendues exclusivement via la boutique en ligne Samsung sur certains marchés. Ces couleurs seraient gris, bleu clair, vert clair et rouge.

Le Galaxy S le plus cher à ce jour ?

Récemment, nous avons également entendu parler de la Prix ​​de la famille Galaxy S23. Ongle police corée du sud suggère que Samsung va augmenter le prix des trois modèles de la famille, du moins en ce qui concerne leur pays d’origine.

Les Le Samsung Galaxy S23 coûterait 1 199 000 wonsautour de 901 euros selon l’équivalence monétaire actuelle. De son côté, la version « Plus » sera mise en vente chez 1 397 000 wons Soit 1050 euros pour changer. Finalement, le Le Galaxy S23 Ultra coûterait 1 599 400 wonprès de 1210€.

Ces chiffres représenteraient une augmentation du prix des appareils orienté vers le marché d’origine de la marque, et on ne sait pas si Cette augmentation aura également un impact sur le prix dans le reste des régions. Cependant, vu que d’autres entreprises, comme Apple, ont également augmenté le prix de leurs produits, il ne serait pas étrange de voir Samsung suivre les mêmes étapes.

