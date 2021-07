Tout ce que la Couronne dira sur Lady Di dans la saison 5

Un jour comme aujourd’hui mais 1961 est né Diana Françoise Spencer ou mieux connu dans le monde entier comme Dame di. Elle est l’une des femmes les plus importantes du 20e siècle et sa vie est actuellement dépeinte dans La Couronne, série de services de streaming Netflix, interprétée par Emma Corrin. Pour la cinquième saison de fiction, nous aurons une actrice différente et ils nous raconteront de nouveaux moments importants.

L’émission télévisée, créée par Peter Morgan, est l’une des plateformes les plus réussies pour tout dire sur la reine Elizabeth II, et l’un des personnages qui apparaissent dans le quatrième opus est celui de Diane. Là on voit les débuts de l’histoire d’amour avec le prince Charles, d’après sa mère, interprétée par Olivia Colman, veut qu’il trouve une femme.

Au cours du spectacle, nous voyons comment il se conforme le triangle amoureux avec la troisième en lice, Camilla Parker-Bowles, et c’est le début de ce qui allait être le divorce ultérieur au sein de la famille royale. On s’attend à ce que pour la saison 5 le téléspectateur soit un témoin privilégié de les derniers instants du mariage, après que les deux se soient avoués leurs déceptions, bien que la reine ne veuille rien savoir d’une séparation.

La prochaine partie de la série se concentrera sur les années 90, où il y avait aussi un point culminant pour la royauté : quand Diana est sortie pour parler publiquement et lui a dit la vérité. Cependant, cette fameuse interview de la BBC est toujours en discussion, car Le prince William a demandé qu’il ne soit diffusé nulle part car il existe des documents qui montrent que sa mère a été trompée avec de fausses preuves et ainsi l’amener à enfin parler.







Eizabeth Debicki sera celui qui jouera Diana maintenant, et Elle sera la dernière actrice à le faire, puisqu’on verra aussi l’issue finale du personnage, décédé dans un accident de la circulation à Paris en 1997, étant l’un des moments de plus grande crise au sein de la monarchie. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la saison 5, mais elle est attendue en 2022.