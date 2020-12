« Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » de Mariah Carey bat le record de streaming d’une journée sur Spotify

Le single classique entre encore dans l’histoire.

La rumeur dit que Mariah Carey dormirait dans sa chambre de vie intemporelle jusqu’au lendemain de Thanksgiving, lorsqu’elle se réveille pour apporter la joie de Noël au monde. Bien sûr, cette histoire est complètement fausse, mais c’est un folklore amusant entourant le chanteur légendaire. Son hit « All I Want For Christmas Is You » continue de figurer dans les charts à cette période de l’année. En fait, cette année, Carey a battu le record Spotify pour les flux d’une journée. « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » a gagné 17,223 millions de streams la veille de Noël, battant le record de Spotify. Chart Data a tweeté l’information, à laquelle Carey a partagé et répondu: « Je sais que les gens pensent que je fais de la » pièce « (petit secret: les artistes font très peu de streams) mais la vraie raison pour laquelle je suis assis ici avec étonnement et gratitude voit la joie que cette petite chanson que j’ai écrite apporte aux gens. MERCI ET JOYEUX NOËL !!! « « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » est apparu pour la première fois sur Carey’s joyeux Noël album, sorti en octobre 1994. TMZ affirme que, à partir de 2017, le single a rapporté environ 60 millions de dollars pour Carey. En ces jours de streaming, le talentueux chanteur ne gagne probablement pas grand-chose (un million de flux Spotify équivaut à environ 5k €, à peu près). Cependant, il est bon de la voir au sommet de son jeu de vacances, comme d’habitude.