« Tout ce que je me souviens avoir vu est une lumière blanche »

Beaucoup de gens sont prêts pour la fin de la pandémie, alors ils ont été vus faire la fête, voyager ou organiser des réunions afin de retrouver un sentiment de normalité. D’autres sont devenus frustrés par les ordonnances de verrouillage ou le port de masques en public, et leur mécontentement croissant les pousse à refuser complètement des mandats. Cependant, la gravité du COVID-19 ne doit pas être ignorée et le chanteur Jeremih s’est assis avec L’univers de Sway pour détailler son expérience de mort imminente. Jeremih est apparu sur L’univers de Sway aux côtés de son ami et collaborateur, Chance The Rapper. Selon Jeremih, il se sentait si mal pendant le début du COVID-19 qu’il ne se souvenait pas être arrivé à l’hôpital. « J’ai eu un tube dans la gorge pendant environ une semaine et demie », a-t-il dit. « J’étais vraiment comme, dans un rêve. Je me suis réveillé deux fois et tout ce dont je me souviens avoir vu est une lumière blanche. L’homme de 33 ans a également parlé de développer des effets rares du coronavirus qui affectaient ses organes. «Tous mes organes se sont enflammés. Mon cœur a commencé à battre irrégulièrement, mes reins sont sortis, mon foie a commencé à se détériorer « , a déclaré Jeremih. » Attention, je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. J’étais dehors. »

Après avoir été renvoyé de l'unité de soins intensifs, Jeremih a déclaré qu'il devait réapprendre à manger et à marcher. «Je n'ai jamais été à l'hôpital de toute ma vie», a-t-il ajouté. « Pas pour un os cassé, pas pour rien. Donc, juste pour être là-dedans, je considère cela comme une bénédiction. Aussi fou que cela puisse paraître, j'avais besoin de m'asseoir. J'avais besoin de faire une pause. » Désormais, Jeremih est motivé à tirer le meilleur parti de sa vie, quels que soient les obstacles. Sa voix est revenue, il marche à nouveau et il est de retour sur la bonne voie. Nous sommes heureux de voir qu'il s'est amélioré. Découvrez son interview ci-dessous.