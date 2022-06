Tout arrive sur StarzPlay en juin 2022

Les plateformes de streaming ne cessent de produire du contenu pour leurs catalogues. Et l’arrivée d’un nouveau mois est, sans aucun doute, l’occasion de renouveler les séries et films disponibles pour attirer de nouveaux utilisateurs vers le service d’abonnement. Juin ne sera pas différent, donc des productions telles que la saison 2 de Vallée du P ou la première de Le refuge un StazPlay. Revoyez toutes les sorties de juin 2022 !

+ Les séries qui arrivent sur StarzPlay en juin 2022

– P-Vallée (Saison 2)

Date de sortie: 3 juin (nouvel épisode le dimanche)

Terrain: Lorsque l’obscurité descend sur Chucalissa, tout le monde doit se battre bec et ongles pour survivre. Tandis que certains s’élancent vers de nouveaux sommets dangereux, d’autres s’accrochent et tiennent bon coûte que coûte. De retour au Pynk, Autumn et l’oncle Clifford se battent pour le trône alors qu’une affaire sanglante secoue les vestiaires. Pendant ce temps, alors que le sort du casino est en jeu, la machine politique locale se met en branle. En ces temps sans précédent, la mort et le danger guettent à chaque coin de rue.

– Gaslit (Dernier épisode)

Date de sortie: 12 Juin

Terrain: Gaslit est une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des subalternes maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux dénonciateurs tragiques qui l’ont finalement fait tomber. . L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts. Une grande personnalité et une femme qui ne reste jamais silencieuse.

-Devenir Elisabeth

Date de sortie: 12 juin (nouvel épisode le dimanche)

Terrain: Bien avant de monter sur le trône, la jeune Elizabeth Tudor, jouée par Alicia von Rittberg (Fury, Charité, Genius), était une adolescente orpheline prise dans la politique et la sexualité de la cour d’Angleterre. La mort du roi Henri VIII voit son fils Edward, âgé de neuf ans, joué par Oliver Zetterström (The Midnight Gang, The Romanoff), monter sur le trône et déclencher une dangereuse lutte de pouvoir quand Elizabeth, Edward et leur sœur Mary, jouèrent de Romola Garai (The Hour, The Miniaturist) se retrouvent comme des pions dans un jeu entre les grandes familles d’Angleterre et les puissances européennes qui se disputent le contrôle du pays.

– Le refuge

Date de sortie: 23 juin (nouvel épisode le dimanche)

Terrain: À El Refugio, une famille vit les heures les plus étranges de sa vie lorsque des phénomènes inhabituels commencent à se produire, causés par une force de la nature totalement inconnue. Mais tout se passe à travers leurs écrans. Lorsqu’ils sortent, rien ne semble se passer, à part ce que le printemps dans la campagne mexicaine apporte à un groupe d’humains. Les parents doivent protéger leurs enfants d’un ennemi invisible dont ils ignorent même l’existence. Qu’est-ce que le réel ? Qu’est-il arrivé au monde qu’ils connaissaient ? Ce ranch est-il un refuge ? Est-ce le dernier refuge de l’humanité ?

+ Films à venir sur StarzPlay en juin 2022

– Blanche-Neige et le chasseur

Date de sortie: 1 juin

Terrain: Dans l’épopée d’action-aventure Blanche-Neige et le chasseur, Kristen Stewart incarne la seule femme du pays plus belle que la méchante reine, qui veut la détruire.

– Journal d’une baby-sitter

Date de sortie: 1 juin

Terrain: Une récente diplômée de l’université prend un travail de baby-sitting dans un penthouse snob de New York qui nécessite plus d’attention parentale qu’elle ne l’aurait jamais imaginé.

– Robin des Bois

Date de sortie: 15 juin

Terrain: Robin de Loxley, un croisé endurci au combat, et son commandant maure organisent une révolte audacieuse contre la couronne anglaise corrompue dans un film d’action-aventure électrisant rempli de vaillantes prouesses au combat.

