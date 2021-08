Tout arrive sur Star + en septembre

Lorsque Disney+ débarqué en Amérique latine, l’un des grands dilemmes était l’absence de certains titres pour adultes, comme Le conte de la servante, Logan ou Dead Pool. Cela a été remarqué dès le début par Disney, d’où ils prévoyaient que tous les titres manquants atteindraient une plateforme de contenu exclusif pour le plus grand, appelée Étoile +. L’attente est terminée, et à partir de ce mardi il sera disponible dans la région.







Ceux qui veulent embaucher Étoile + ils peuvent le faire en combo avec Disney+ ou ne payez que pour cette nouvelle plateforme de streaming. En plus du sport en direct, avec tout ce qui est vu à travers ESPN, le service aura de grands titres dans son catalogue. Voici la liste complète des lancements de plateformes dont vous pourrez profiter à partir de mardi.

SÉRIES

Seuls les meurtres dans le bâtiment (31 août)







Avec un nouvel épisode chaque mardi cette série mettant en vedette Steve Martin, Martin court et Selena Gomez mélanger le mystère avec toute la comédie qui caractérise les icônes de l’humour.

Amour, vainqueur (31 août)

C’est un spin-off du film « Love, Simon »



Victor C’est un adolescent qui doit vivre avec les dilemmes de déchiffrer qui il est, de déménager dans une nouvelle ville et de changer d’école, tout en découvrant sa sexualité. La première saison complète sera disponible exclusivement sur Étoile +.

Thérapie alternative (Depuis septembre)







Avec le rôle principal de Carla Peterson, Eugénie Suarez et Benjamin Vicuña sera entièrement disponible et racontera l’histoire d’un couple d’amoureux qui vont en thérapie pour mettre fin à leur lien.

Impur (31 août)

Raphael Logam est l’une des figures de la série. (Étoile +)



Tous les épisodes de la série seront disponibles. L’émission se concentre sur le seigneur de la drogue Evandro do Dendê et le policier Victor Morello.

Ce n’était pas ma faute : Mexique (17 septembre)

Mariana commence une recherche désespérée de justice pour sa sœur. (Étoile +)



Protagonisée par Damien Alcazar, Pauline Gaitan, Giovanna utrilla, Gonzalo Vega Jr., Raul Mendez et Vicky araico. Il se concentrera sur le fémicide de Lili et l’enquête que mène sa sœur.

Biographie : Calamaro (31 août)







Présenté par Nathy Peluso, une nouvelle édition du documentaire sur les musiciens les plus importants de la région arrivera, axée sur Andrés Calamaro. Le reste des chapitres est également visible sur la plateforme.

Opposés solaires (29 septembre)

La première saison fera ses débuts sur Star +. (Étoile +)



Première saison complète disponible sur un seul service de streaming. Nouvelle série d’un des créateurs de Rick et Morty.

Les morts qui marchent (31 août)







Chaque dimanche un nouvel épisode de la dernière saison de l’émission sera diffusé. En plus il y aura les 10 livraisons précédentes.

Histoire d’horreur américaine (31 août)

Evan Peters fera partie de ceux qui reviennent dans l’émission. (Étoile +)



Mardi, la dixième saison arrivera avec un double épisode. De plus, il y aura les neuf volets précédents de la fiction d’horreur produite par Ryan Murphy.

Grand ciel (31 août)

La saison était composée de 16 épisodes. (Étoile +)



Première saison complète disponible sur un seul service de streaming. Protagonisée par Philippe Philippe et Catherine Winnick montre deux détectives faisant équipe pour trouver deux sœurs kidnappées par un chauffeur de camion du Montana.

Génie : Aretha (31 août)

La série a été nominée pour trois Emmy Awards. (Étoile +).



Protagonisée par Cynthia erivo, racontera l’histoire de Arétha Franklin et ce sera complet.

Y : Le dernier homme (13 septembre)

Avec un nouvel épisode chaque lundi, cette série se concentrera sur un avenir où tous les hommes sauf un ont disparu et le monde est gouverné par des femmes.

Un enseignant (31 août)

Kate Mara est la protagoniste de la série. (Étoile +)



Montrer à Claire, une enseignante qui entame une relation avec un de ses élèves et doit faire face aux conséquences de son acte illégal, ainsi qu’aux problèmes qu’il entraîne à son mariage.

Pose (15 septembre)

Pose est une autre des grandes créations du label Ryan Murphy. (Étoile +)



La dernière saison du drame qui se concentre sur la scène culturelle LGBTQ + afro-américaine et latino de New York de la fin des années 1980 et du début des années 1990 arrivera exclusivement sur Étoile +.

Série animée complète

Pour la première fois, toutes les saisons des Simpsons seront sur une seule plateforme. (Étoile +)



En outre, Étoile + aura toutes les saisons de Les Simpsons, gars de la famille, Les hamburgers de Bob, Duncanville, « Père américain! » et Futurama.

FILMS

Nomandland (31 août)







Le film lauréat de la oscar raconte l’histoire de Fougère (Françoise McDormand), une femme à la recherche de ce qu’elle a perdu avec la mort de son mari et partenaire de toujours, qui pour ce faire entreprend un voyage aux États-Unis et vit dans une camionnette tout en travaillant des emplois temporaires.

Judy (31 août)

Renee Zellweger a été nominée pour son travail sur le film. (Étoile +)



Protagonisée par Renée Zellweger, affiche les derniers jours de Guirlande Judy.

Amis en vacances (31 août)

John Cena, Meredith Hagner, Lil Rel Howery et Yvonne Orji sont les stars. (Étoile +)



Protagonisée par Jean Cena, montre deux couples qui se rencontrent dans un lieu de villégiature et se reconnectent quelque temps plus tard, lors du mariage de l’un des deux couples où l’autre se présente à l’improviste.

