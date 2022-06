Tout arrive sur Disney+ en juin 2022

in

Avec plus de 20 titres qui s’ajouteront à partir de ce mois-ci à Disney+, le service de streaming a dévoilé tout ce dont on pourra profiter dans son catalogue dans les prochains jours. Une nouvelle série de merveille, Mme Merveilleainsi que l’arrivée de tous les titres de la maison de BD qui ont été lancés en Netflix Bien avant que cette plateforme n’existe. En outre, Obi Wan Kenobi votre visite se terminera.

+Films en première sur Disney+

Stargirl à Hollywood (3 juin)

Aujourd’hui sera disponible la suite du film de Disney+ qui a été lancé en 2020 et se concentre sur Stargirl Carvi. Cette fois, alors qu’elle continue de poursuivre ses rêves, une offre d’emploi faite à sa mère va la faire déménager à Los Angeles, où elle va se lier d’amitié avec deux jeunes qui veulent être cinéastes, ainsi que de la musique interprétée par umma thurman qui est admiré par fille étoile.

Rise (24 juin)

L’histoire de trois des athlètes les plus importants de la NBA Actuellement, les frères Antetocounmpodesquels Giannis est devenu un chiffre absolu en 2021 grâce à la bague obtenue avec le dollars de milwaukee. Dans ce cas, c’est une fiction derrière la façon dont le voyage du Nigéria à la Grèce et au pays européen a été découvert par un représentant qui les a placés dans l’élite du sport. Giannis Antetokounmpo et Douglas S. Jones Ils sont les producteurs exécutifs.

Trevor: La comédie musicale (24 juin)

Un garçon de 13 ans a un incident à l’école qui le marque à jamais. Inspiré du court métrage de 1995 qui a reçu un Oscar, qui a été utilisé pour créer Le projet Trevorvisant la recherche sur la santé mentale et la prévention des suicides chez les jeunes en la communauté LGBTQ+raconte un voyage de découverte personnelle.

+Séries à venir sur Disney+

Mme Marvel (8 juin)

Kamala Khan est un adolescent vivant à Jersey qui admire profondément Capitaine Marvel. Un concours de cosplay et un cadeau spécial serviront de déclencheurs au voyage de cette super-héroïne déjà connue pour être présente à les merveillesà la fin de l’année.

Bénévoles : Tout pour la science – Partie 2 (15 juin)

avec la conduite de Marley, un nouveau spectacle dédié à l’investigation du monde de la science et entièrement réalisé en Amérique latine arrive. L’accent sera mis sur le fonctionnement des choses et sur la réalisation d’expériences pour le prouver.

C’était toujours moi (15 juin)

La série complète arrivera au milieu du mois pour suivre les aventures de Lupe (Karol Sevilla), dont la vie va changer lorsqu’il apprend la mort de son père et doit se rendre en Colombie pour assister à ses funérailles. Là-bas, il y aura un concours musical qui lui donnera ce dont il avait désespérément besoin.

Redémarrage familial (15 juin)

Axée sur l’importance de la famille, cette production abordera chaque semaine l’histoire d’un groupe de personnes différentes qui, pour une raison quelconque, ont été séparées de leurs proches. Ainsi, ils montreront comment se reconnecter dans un monde qui nous éloigne de plus en plus.

Baymax ! (29 juin)

Baymax le robot revenir à Disney+ continuer à faire ce qu’il sait le mieux : aider les autres. Six épisodes composeront ce nouvel opus du show.

Opa Popa Dupa S04 (29 juin)

À travers un spectacle de marionnettes, cette série vise à éduquer par le divertissement sur le monde, le climat, l’énergie et les animaux, parmi de nombreuses questions qui se reflètent dans les chansons et l’humour pour les plus petits.

Série Marvel sortie sur Netflix (29 juin)

les saisons de Casse-cou, Jessica Jones, luc cage, Poing de fer, Les défenseurs Oui Le punisseur Ils arriveront sur la plateforme complète dès la fin du mois. Il convient de noter qu’ils peuvent être bloqués pour les mineurs via une épingle, car comme on le sait, si quelque chose les caractérisait, c’était le contenu graphique qui n’était pas utilisé pour être vu dans les histoires de merveille.

+Documentaires à venir à Disney+

Au-delà de l’infini : Buzz et le Voyage vers l’Éclair (10 juin)

S’il y a un film très attendu, c’est bien celui-là Année-lumièrequi racontera la vie de l’astronaute fictif qui a inspiré l’un des jouets dans lesquels ils ont joué histoire de jouet. Le documentaire raconte comment ce grand film de Pixar qui sera le premier à arriver au cinéma après trois ans de sorties directes en Disney+.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂