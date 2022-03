Tout arrive à Paramount + en avril

Comme chaque mois, les plateformes de streaming se chargent de renouveler les catalogues dont elles disposent. Dans le cas de Paramount+la nouvelle est arrivée ce jeudi avec des séries et des films qui seront disponibles à partir de demain, parmi lesquels une production tant attendue pour les fans de Le parrain: L’offrela mini-série qui racontera comment il a été possible d’adapter le travail de mario puzzo au grand écran.

+Les films à venir à Paramount+

Paw Patrol le film (14 avril)

Pour les plus petits, cette animation vue en salles l’an dernier sera disponible à la mi-avril. Ryder et ses amis doivent faire face Humdingerqui ne cesse de provoquer des catastrophes dans la ville.

La trilogie du Parrain (28 avril)

L’une des meilleures trilogies vues au cinéma arrivera sur la plateforme remasterisée et prête à être revue, juste avant l’arrivée de L’offre. Inspiré du travail de mario puzzo Il a des chiffres comme Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro et Diane Keaton.

+Les séries qui arrivent chez Paramount+

iCarly S2 (9 avril)

le redémarrer de la série présente son deuxième volet. D’après le synopsis de primordial, « carly il tourne son attention vers ses amis et sa famille à la suite de ses complications amoureuses, tout en travaillant pour dynamiser sa chaîne Web relancée. Spencer et Harper également faire face à de nouveaux développements personnels et professionnels, tout en Freddie soldes parentales millicent avec une nouvelle application et une nouvelle petite amie ».

Razmoket (15 avril)

La série qui a commencé l’animation en Nickelodéon près de Doug et Ren & Stimpy aura son redémarrer en 3D.

La Première Dame (18 avril)

Cette production raconte la vie des femmes de la Maison Blanche à trois époques différentes : Viola Davis sera Michelle Obama, Michelle Pfeiffer, Betty Ford et Gillian Anderson, Eleanor Roosevelt. Chacune montrera comment était son rôle lors de l’étape où elle devait être la Première Dame des États-Unis.

Danger Force S2 (21 avril)

Plus de contenu pour enfants de la main de primordial avec ce spin-off de Henri Danger. Ici, Capitaine Man et Schwoz Ils recrutent quatre enfants pour apprendre à utiliser leurs pouvoirs et travailler en équipe.

Des jours meilleurs (22 avril)

L’une des productions en espagnol qui atteindra Paramount+ Ce sera ce centré sur quatre personnes qui se retrouvent en thérapie de groupe après la perte d’un être cher. Erick Elías, Marta Hazas, Alba Planas et Blanca Portillo ils sont les protagonistes.

L’homme qui tomba sur terre (25 avril)

Basé sur le roman de 1963 du même nom (qui a été transformé en film et joué David Bowie), cette série se concentre sur un extraterrestre qui arrive sur Terre et doit apprendre à devenir humain, tout en luttant pour la survie de son espèce.

S5 chambres à louer (28 avril)

La sitcom mexicaine présente sa cinquième saison. Une famille riche fait faillite et doit essayer de reconstruire sa vie à partir de la seule propriété qu’elle a réussi à sauver.

L’offre (29 avril)

Inspiré des mémoires du producteur Albert Rudycette série raconte comment a été réalisé l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma : Le parrain. Star Miles Teller, Justin Chambers, Juno Temple et Dan Folger.

