«  Tout allait si mal  »

Pendant des années, les femmes du groupe féminin R&B Xscape ont fait danser les fans avec leurs succès tels que «Just Kickin ‘It» et «Understanding». Et comme toutes les autres choses que les fans ont adorées à l’époque, Xscape s’est réuni ces dernières années pour un redémarrage du groupe bien-aimé. Cependant, leur première tentative pour rassembler le groupe s’est écrasée et a brûlé.

Xscape | Images de Prince Williams / Getty

Xscape s’est séparé pour la première fois en 1998

Xscape a fait son apparition sur la scène musicale pour la première fois en 1993. Le groupe dans sa version la plus appréciée se composait de Tiny Harris, Vraies femmes au foyer d’Atlanta la star Kandi Burruss et les sœurs LaTocha et Tamika Scott.

Le groupe s’est séparé en 1998 lorsque LaTocha Scott est parti pour poursuivre une carrière solo. Ils se sont remis ensemble peu de temps après moins Burruss, et elle a signé les droits légaux sur le nom Xscape. Le groupe s’est produit en trio composé de Tiny et des sœurs Scott avant de se séparer à nouveau.

La chanteuse / compositrice Tameka «Tiny» Harris assiste à Build Brunch au Build Studio le 04 juin 2019 à New York | Jim Spellman / Getty Images

CONNEXES: « Le moment le plus triste de ma vie »: Tiny dit que cet événement traumatisant a conduit à ses « temps les plus sombres »

La première réunion Xscape a échoué

En 2005, Tiny a retrouvé les membres originaux LaTocha Scott et Tamika Scott et le nouveau membre Kiesha Miles. Le quatuor a prévu de se réunir et d’enregistrer un nouvel album, Déchaîné. Malheureusement, les choses sont vite allées au sud.

Tiny a parlé de la réunion ainsi que de nombreux autres moments de sa vie professionnelle et personnelle dans une récente interview avec VladTV.

«Cela n’a pas fonctionné. Notre entreprise n’était pas ensemble, ce qui est un problème de longue date pour Xscape », a déclaré Tiny. «J’ai essayé parce que je sentais que ça valait le coup, mais comme l’entreprise n’était pas ensemble, tout allait si mal. J’ai juste abandonné », a-t-elle poursuivi. Je voulais en quelque sorte aller récupérer ma relation parce que [Xscape] allait en enfer. Ça s’est juste arrêté. Il a arrêté de bouger.

Malgré cela, Tiny revient sur l’époque avec tendresse. «Nous avons vraiment fait [have a great run]. C’était excitant et j’avais l’impression que cela en valait la peine. C’était quelque chose que nous aimions. Mais à l’époque, quand nous l’avons fait déchaîné, Kandi n’était pas là et l’entreprise n’était pas ensemble, donc ce n’était tout simplement pas réel », a-t-elle déclaré. «Ce n’était pas la même chose.»

Tamika Scott, Kandi Burruss, LaTocha Scott et Tameka «Tiny» Harris de Xscape assistent aux Black Music Honors 2019 – Arrivées au Cobb Energy Performing Arts Center le 5 septembre 2019 à Atlanta, Géorgie | Prince Williams / Wireimage

La réunion ratée de Xscape a nui à la relation de Tiny avec TI

Tiny a déclaré qu’essayer de faire fonctionner la réunion Xscape avait nui à sa relation avec le rappeur TI, qui traversait déjà une période difficile.

«Ma relation était très difficile et pour moi, j’essayais de sortir et de poursuivre ça, ce n’était même pas ensemble [wasn’t good]», A déclaré Tiny. «J’ai mis beaucoup de pression sur ma relation pour cela et cela n’a pas fonctionné et je n’avais plus envie d’essayer cela. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais insister si ça ne va jamais se réunir et être totalement à 100%?