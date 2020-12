Tous sauf un Browns WR placés sur la liste COVID-19

Les quatre meilleurs récepteurs larges des Browns ont tous été placés sur la liste Reserve / COVID-19.

Les Browns de Cleveland seront privés de tous, sauf un, de leurs larges receveurs précédemment inscrits, dimanche, à la suite d’une épidémie de COVID-19 au sein de l’organisation. Andy Lyons / « Un groupe de receveurs Browns a été considéré comme des contacts étroits à haut risque et Cleveland attend des informations sur le nombre d’entre eux qui ne pourront pas se rendre à New York pour le match de dimanche contre les Jets », a écrit Adam Schefter d’ESPN sur Twitter. 26 décembre. « Le jeu est lancé, mais les Browns sont probablement sans WR et peut-être un TE. » L’équipe a annoncé plus tard que Rashard Higgins, KhaDarel Hodge, Jarvis Landry et Donovan Peoples-Jones étaient les passeurs qui ont été placés sur la liste Réserve / COVID-19. Les Browns ont expliqué dans un communiqué: « Nous avons placé WR Rashard Higgins, WR KhaDarel Hodge, WR Jarvis Landry, WR Donovan Peoples-Jones et LB Jacob Phillips sur la liste Réserve / COVID-19. De plus, nous avons élevé ( Addendum sur les maladies contagieuses) WR Ja’Marcus Bradley, LB Montrel Meander et WR Derrick Willies du PS. « Heureusement pour Cleveland, leur prochain match avec les Jets de New York devrait être une victoire facile car l’équipe est actuellement 1-13. Les Jets ont remporté leur première victoire après une victoire de 23 à 20 contre les Rams de Los Angeles, la semaine dernière. L’entraîneur-chef Adam Gase a précédemment admis qu’il avait laissé tomber la propriété de l’équipe. [Via]