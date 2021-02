Tous les traits et effets de l’Atelier Ryza 2

Vous trouverez ici la liste la plus à jour de tous les traits et effets de Atelier Ryza 2. Nous garderons également cette liste à jour autant que possible et ajouterons des traits et effets supplémentaires au fur et à mesure que nous les trouverons; si vous ne voyez pas un trait ou un effet sur cette liste, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.

Tous les traits de l’Atelier Ryza 2

Voici tous les traits que nous avons rencontrés jusqu’à présent au cours de notre playthrough de Atelier Ryza 2.

Nous vous recommandons d’utiliser cette liste comme un outil pour vous aider à créer des objets via la synthèse. Vous pouvez également utiliser ces caractéristiques pour améliorer les objets et ajouter divers buffs et bizarreries.

Si vous ne savez pas comment obtenir des traits, vous pouvez les obtenir à partir de plusieurs ingrédients dans le jeu.

Traits pouvant être appliqués à tous les éléments

Celles-ci Atelier Ryza 2 les traits peuvent être appliqués à tous les éléments.

Qualité

Effet : Obtenez jusqu’à 15% de qualité supplémentaire lorsqu’il est appliqué aux éléments. Cet effet augmente également lorsque vous améliorez le trait jusqu’à un maximum de 15. Catégorie de transfert (à quels éléments vous pouvez l’appliquer) La synthèse Objets d’attaque Objets de buff Objets de guérison Éléments de debuff Armes Armure Accessoires



Qaulity ++

Effet : Obtenez jusqu’à 50% de qualité supplémentaire lorsqu’il est appliqué aux éléments. Cet effet augmente également lorsque vous améliorez le trait jusqu’à un maximum de 50. Catégorie de transfert La synthèse Objets d’attaque Objets de buff Objets de guérison Éléments de debuff Armes Armure Accessoires



Coûteux

Effet : Gagnez jusqu’à 30% en vendant des articles dans un magasin; vous obtiendrez également cinq coles supplémentaires à chaque fois que vous vendez des objets, lorsque ce trait est appliqué à un objet. Cet effet augmente également lorsque vous améliorez le trait jusqu’à un maximum de 15. Catégorie de transfert La synthèse Objets d’attaque Objets de buff Objets de guérison Éléments de debuff Armes Armure Accessoires



Tous les traits d’attaque et de debuff

Voici tous les traits d’attaque et de debuff du jeu que nous avons trouvés jusqu’à présent.

Plutôt dévastateur

Effet : Lorsqu’il est appliqué à un objet, il augmente les effets de l’objet de 10%. Catégorie de transfert La synthèse Objets d’attaque Éléments de debuff



Améliorer le module de finition

Effet: Augmente les dégâts infligés aux cibles étourdies de 20% maximum. L’effet augmentera également lorsque son niveau de trait augmentera jusqu’à un niveau maximum de dix. Catégorie de transfert La synthèse Objets d’attaque Éléments de debuff



Critique

Effet: Augmente le taux de critique des objets jusqu’à 30%. L’effet augmentera également lorsque son niveau de trait augmentera jusqu’à un niveau maximum de 30. Catégorie de transfert La synthèse Objets d’attaque Éléments de debuff Objets de buff Guérir les objets



Tous les traits de guérison et de buff

Voici quelques-uns des traits de guérison et de buff que nous avons rencontrés jusqu’à présent.

Guérison suffisante

Effet : Lorsqu’il est appliqué, il augmente le montant des soins de l’objet de dix pour cent. Catégorie de transfert La synthèse Objets de guérison Objets de buff



Guérison

Effet : Lorsqu’il est appliqué, il augmente le montant des soins de l’objet jusqu’à 15%, et l’effet augmentera également lorsque son niveau de trait augmente jusqu’à un niveau maximum de dix. Catégorie de transfert La synthèse Objets de guérison Objets de buff



Cure de sommeil

Effet : Lorsqu’il est appliqué, il ajoute la récupération du sommeil à un élément. Catégorie de transfert La synthèse Objets de guérison Objets de buff



Bénédiction de Stewart

Effet : Lorsque cette aptitude est appliquée pendant la synthèse, elle augmentera temporairement légèrement la DEF. Catégorie de transfert La synthèse Objets de guérison Objets de buff



Cure de poison

Effet : Lorsque ce trait est appliqué pendant la synthèse, il ajoutera la récupération de poison et de venin à un objet. Catégorie de transfert La synthèse Objets de guérison Objets de buff



Tous les traits d’armure

Si vous recherchez des traits qui peuvent être appliqués à l’armure, vérifiez ci-dessous.

Charge HP

Effet : Lorsqu’il est appliqué à l’armure pendant la synthèse, il augmentera légèrement votre maximum de HP. Cet effet augmente également lorsque vous améliorez le trait jusqu’à un maximum de 30.

Charge de vitesse

Effet : Augmente légèrement votre SPD lorsqu’il est appliqué à un accessoire. Cet effet augmente également lorsque vous améliorez le trait jusqu’à un maximum de 15.

Tous les traits d’arme

Comme les armures, les traits ci-dessous sont ceux que vous pouvez utiliser exclusivement pour les armes du jeu.

Charge de compétence

Effet : Lorsqu’il est appliqué, il augmentera votre puissance de compétence jusqu’à 15%. Parallèlement à cela, l’effet évolue également à mesure que vous le nivelez jusqu’à un niveau de trait maximal de 15.

Tueur de belette

Effet : Lorsqu’il est appliqué à une arme, il inflige toujours des dégâts critiques aux ennemis de la belette.

Golem Slayer

Effet : Lorsqu’il est appliqué à une arme, il inflige toujours des dégâts critiques aux ennemis golem.

Tueur de moutons

Effet : Lorsqu’elle est appliquée à une arme, elle inflige toujours des dégâts critiques aux moutons ennemis.

Tueur puni

Effet : Lorsqu’il est appliqué à une arme, il inflige toujours des dégâts critiques aux ennemis puni.

Charge d’attaque

Effet: Lorsqu’il est appliqué à une arme, il augmentera légèrement son niveau d’attaque total. Ce trait augmente également en fonction de votre niveau jusqu’à un maximum de 15.

Tueur de Roadrunner

Effet : Lorsqu’il est appliqué à une arme, il inflige toujours des dégâts critiques aux ennemis roadrunner.

Tueur de chevalier

Effet : Lorsqu’il est appliqué à une arme, il inflige toujours des dégâts critiques aux ennemis chevaliers.

Tueur fantôme

Effet : Lorsqu’il est appliqué à une arme, il inflige toujours des dégâts critiques aux ennemis fantômes.

Tous les effets de l’Atelier Ryza 2

Chaque ingrédient du jeu a un effet; vous devrez également rassembler des ingrédients avec des éléments spécifiques pour débloquer certains effets. Cela dit, notre liste ci-dessous contient tous les effets que nous avons rencontrés jusqu’à présent dans le jeu et ce qu’ils font.

Effets physiques

Bursting Uni: Inflige de légers dégâts non élémentaires lorsqu’il est appliqué à un objet.

Explosion Uni: Inflige des dégâts non élémentaires modérés lorsqu’il est appliqué à un objet.

Dispersion Uni: Inflige des dégâts non élémentaires décents lorsqu’il est appliqué à un objet.

Uni en éruption: Inflige des dégâts non élémentaires majeurs lorsqu’il est appliqué à un objet.

Effets magiques

Dégâts de feu XS : Cela fera que votre objet inflige de légers dégâts de feu.

Dégâts de feu S: Cela permettra à votre objet d’infliger des dégâts de feu décents.

Dégâts de feu M: Lorsqu’il est appliqué, votre objet inflige des dégâts de feu modérés.

Dégâts de feu L: Cela rendra votre objet infliger des dégâts de feu importants.

Feu cramoisi: Votre objet infligera des dégâts de feu modérés et des dégâts très augmentés avec un niveau de tactique plus élevé.

Explosion d’épuisement: Votre objet infligera de légers dégâts non élémentaires et diminuera la résistance physique.

Effets d’attaque / de debuff

Uni Spike S: Lorsqu’il est actif, les cibles deviennent légèrement étourdies, avec de petites pointes uni.

Uni Spike M: Lorsqu’il est actif, les cibles deviennent modérément étourdies, avec des pics uni.

Uni Spike L: Assommera fortement les cibles lorsqu’il est actif avec de grandes pointes uni.

Uni Spike XL: Assommera considérablement les cibles lorsqu’elles sont actives avec d’énormes pics uni.

Surprise! S: Une explosion retardera le tour de la cible

Surprise! M: Une explosion retardera le tour de la cible pendant une durée modérée.

Surprise! L: Une explosion retardera le tour de la cible pendant une longue période.

Surprise! Xl: Une explosion retardera le tour de la cible pendant un temps considérable.

Inflict Burns S: Accorde une petite chance d’infliger des brûlures.

Inflict Burns M: Accorde une chance modérée d’infliger des brûlures.

Inflict Burns L: Accorde une grande chance d’infliger des brûlures

Garde abaissée S: Une petite explosion diminuera légèrement la défense totale d’une cible.

Garde abaissée M: Une explosion modérée diminuera légèrement la défense totale d’une cible.

Garde abaissée L Une grande explosion diminuera légèrement la défense totale d’une cible.

Destruction des roches: Cela permet au joueur de détruire les roches bloquant son chemin.

Effets Buff:

Qualité synthé +7: Augmente de sept la qualité totale des éléments synthétisés.

Qualité synthé +10: Augmente de dix la qualité totale des éléments synthétisés.

Qualité synthé +12: Augmente de sept la qualité totale des éléments synthétisés.

Qualité synthé +15: Augmente de sept la qualité totale des éléments synthétisés.

Ajouter de la glace: Cet effet applique de la glace à un objet.

Ajouter un éclairage: Cet effet applique un éclairage à un élément.

Ajouter du feu: Cet effet applique le feu à un objet.

Ajouter du vent: Cet effet applique du vent à un objet.

Valeur d’élément +1: Augmente la valeur totale de l’élément de un.

Valeur de l’élément +2 : Augmente la valeur totale de l’élément de deux.

