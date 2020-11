Tous les temps du GP du France en Moto GP

Après avoir accueilli le GP du France de Formule 1 il y a environ un mois, l’Autódromo Internacional do Algarve (AIA) accueillera à nouveau un événement de haut niveau ce week-end. Nous parlons bien sûr de Moto GP France GP.

Quinzième et dernière course de la saison, le GP du France de Moto GP aura lieu dimanche prochain, le 22 novembre. Cependant, l’action sur le circuit de l’Algarve commence deux jours plus tôt. Entre entraînement et qualifications, non seulement dans la catégorie reine, Moto GP, mais aussi dans les catégories Moto 2 et Moto 3, l’AIA sera le théâtre de trois jours de compétition intense.

Face au test de Formule 1, il existe deux différences majeures, une positive et une négative. Le (très) positif est que nous aurons un pilote portugais sur la grille de départ: Miguel Oliveira aux commandes de la KTM RC16 dont nous vous avons déjà confié plusieurs secrets. La différence négative, cependant, est le fait que, contrairement à ce qui s’est passé avec la Formule 1, les stands de l’AIA seront vides en raison de l’évolution de la pandémie qui insiste pour ne pas lâcher prise.

Les horaires

En raison de l’impossibilité de regarder en direct le GP Moto GP du France, il ne sera possible de regarder la course qu’à la télévision. Par conséquent, dans cet article, nous avons compilé les temps de la course à jouer en Algarve.

20 novembre (vendredi)

9h00: Moto3 – Essais libres 1;

10h10: MotoGP – Essais libres 1;

11h35: Moto2 – Essais libres 1;

12h50: Moto3 – Essais libres 2;

14h00: MotoGP – Essais libres 2;

15h25: Moto2 – Essais libres 2.

21 novembre (samedi)

9h00: Moto3 – Essais libres 3;

9h55: MotoGP – Essais libres 3;

10h55: Moto2 – Essais libres 3;

12h35: Moto3 – Qualification 1:

13h00: Moto3 – Qualification 2;

13h30: MotoGP – Essais libres 4;

14h10: MotoGP – Qualification 1;

14h35: MotoGP – Qualification 2;

15h10: Moto2 – Qualification 1;

15h35: Moto2 – Qualification 2.

Dimanche 22 novembre