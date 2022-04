Tous les téléphones LG qui recevront Android 12

LG n’est plus parmi nous dans le catalogue Android, mais si vous avez encore un mobile LG des dernières générations, nous vous annonçons une bonne nouvelle… Android 12 sera livré très prochainement !

nous avait déjà dit LG quels téléphones de son catalogue continueraient à recevoir des mises à jour après avoir quitté le marché des smartphones, bien que ce ne soit pas le cas jusqu’à présent lorsque le fabricant a confirmé en Corée du Sud, son pays natal, le six modèles qui iront réellement jusqu’à Android 12 Dans les prochaines semaines.

Et c’est qu’effectivement, il semble que LG veuille rencontrer ses utilisateurs fournir le soutien promis dans le communiqué annonçant la fermeture de LG Mobile, garantissant ainsi que l’opinion publique ne tombera pas sur une entreprise qui continue d’opérer dans le secteur de l’électronique grand publicbien qu’il le fasse désormais sur d’autres marchés plus rentables pour eux ou en tant que fournisseur d’écrans et de composants pour d’autres fabricants de mobiles.

De plus, la nouvelle ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd car elle vient directement de LG Corée, qui annonce également un court délai pour la publication de ce package de mise à jourqui devrait commencer à tourner dans le pays d’origine de LG au cours de ce même trimestre, ou ce qui est pareil, avant fin juin 2022 prochain.

LG s’y conforme et continue de mettre à jour, bien que lentement, tous ses derniers appareils mobiles… Et en plus, il a déjà annoncé que le LG Wing et le LG Velvet 5G recevront également Android 13 en 2023.

Il est vrai que le communiqué de presse publié ne fait référence qu’aux smartphones LG sud-coréensil est donc probable que sur les marchés internationaux, il faudra attendre quelques semaines plus. En fait, nous avons déjà l’exemple d’un LG Velvet qui en Corée a commencé sa mise à jour vers Android 12 à la mi-mars et ici nous ne l’avons toujours pas reçu.

le carte routière publié par LG indique que Ces trois smartphones recevront Android 12 tout au long de ce deuxième trimestre 2022 :

LG Q92 5G

LG V50 ThinQ 5G

LG V50S Thin Q

De plus, les trois suivants recevront nouveaux packs de sécurité sans mise à jour du système d’exploitation :

Il est également apparu que le LG V60 devrait faire partie de ceux éligibles à Android 12, mais pour l’instant il n’est pas rendu public car cet appareil n’a pas été lancé en Corée du Sud. Vers la fin de l’année, ils finiront sûrement par mettre à jour ces V60.

Et enfin, nous savons aussi que Le LG Wing et le LG Velvet 5G recevront Android 13 l’année prochaineclôturant ainsi le cycle de support promis par la firme compatriote de Samsung, qui est actuellement le constructeur avec le meilleur support de mise à jour pour l’ensemble de la plateforme Android.

