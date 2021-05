Tous les signes indiquent The Witcher 3: Wild Hunt sur PS Now

Teac Platine TD TEAC TN-3B Noir

Redécouvrez le plaisir du vinyle avec la très jolie TN-3B, signée TEAC. Cette platine au style épuré vous fera revivre les sons de votre jeunesse. Toujours plus de précision TEAC vous présente la TN-3B Noir, une platine vinyle high-tech novatrice. Avec son bras courbé à tête ultra-précise, elle dynamise le son sur tous les mouvements verticaux de votre vinyle. Ainsi, les moindres effets, les moindres basses ne pourront plus vous échapper. La TEAC TN-3B dispose également d'un amplificateur MM grâce auquel vous pourrez connecter votre platine à une sono ou à une chaîne Hi-Fi. De même, son moteur haute précision vous permettra de lire aussi bien les 33 tours que les 45 tours. Préparez-vous à fouiller dans le grenier de vos parents et devenir ami avec le disquaire du coin ! Un look aussi sobre que classe Ce qui fait le succès de la TN-3B, c'est aussi son design. Avec ses traits minimalistes et épurés, qui ne font que renforcer son côté luxueux, elle se fondra parfaitement dans votre intérieur. Vous apprécierez également sa finition laquée multicouche, une touche subtile qui vient sublimer sa classe. Le vinyle, c'est bien, on en convient. Mais le MP3, c'est plus pratique ! Grâce à la TEAC TN-3B, vous n'aurez plus à choisir entre les deux, car elle dispose d' une sortie USB. Ainsi, vous pourrez brancher la platine sur votre PC ou votre Mac, pour convertir en format numérique le son de votre vinyle. Vous aurez donc le plaisir d'écouter vos vinyles sur le dispositif portable de votre choix et savourerez le grain s