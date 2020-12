Google a tué plus d’une douzaine de projets en 2020.

Nous n’allons pas nier que les applications et services Google sont des outils très utiles et que pour de nombreux utilisateurs ils sont essentiels dans votre quotidien.

Pour donner plusieurs exemples, nous avons Gmail, Google Search, Google Maps et bien d’autres. Cependant en compagnie du grand G tout n’est pas réussi et c’est que tout au long de son histoire il n’y a pas quelques services qui ferment bien en raison de leur manque de succès ou simplement parce qu’ils ont cessé d’être rentables pour Google.

Nous connaissons tous les cas de Inbox ou Google+ ou pour dire certaines connaissances, mais ce ne sont pas les seuls. Quels services et applications Google a-t-il fermé en 2020? Nous prévenons déjà qu’ils ne sont pas exactement peu nombreux.

Tous les services et applications que Google a tués en 2020

Journal scientifique

Contacts de confiance

Google Play Musique

Nest Secure

Location par Google

Vérification du mot de passe

Focals par le nord

Impression de Google Photos

Transit des pigeons

Lacet

De bon voisinage

Google Station

Un aujourd’hui

Androidify

Journal scientifique

Le 11 décembre, ce service sera fermé. Avec quatre ans d’existence, Science Journal est – était – une application qui a permis des expériences scientifiques, beaucoup d’entre eux profitant des capteurs du smartphone.

Contact de confiance

Présenté en 2016 et terminé le 1er décembre 2020, Trusted Contact a permis aux utilisateurs de partager votre position avec d’autres contacts sélectionnés. Utile? Pas vraiment la vérité.

Google Play Musique

Peut-être l’application la plus populaire de cette liste, car elle est avec nous depuis 2011. Google Play Music se fermera au profit de YouTube Music bien qu’il permettra à tous ses utilisateurs de migrer leur bibliothèque, playlist et toute autre configuration vers le nouveau service de musique.

Nest Secure

Né en 2017, Nest Secure était un système de sécurité domestique. Le service a fermé en octobre 2020 à 3 ans, plus que la moyenne des autres services du grand G.

Location par Google

Hire by Google était un service de recherche d’emploi qui permettait également aux petites et moyennes entreprises de trouver des travailleurs et de suivre leurs CV. A vu sa fin en septembre dernier.

Vérification du mot de passe

Password Checkup était une extension de Google Chrome qui avertissait les utilisateurs que le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’ils utilisaient sur certaines pages Web avaient été divulgués. Maintenant ça n’a même plus de sens car cette extension a été intégrée directement dans le navigateur lui-même.

Focals par le nord

Le truc Google et les lunettes intelligentes il semble que cela ne se concrétisera jamais et cette collaboration avec North n’allait pas être l’exception.

Impression de photos Google

Google Photos Print était un service qui imprimait jusqu’à 10 photos de notre galerie, puis les envoyait chez nous. Avoir des imprimantes à la maison, ce service était voué à l’échec et est-ce ça n’a duré que cinq mois.

Transit des pigeons

Personne ne manquera ce service car il était simplement utilisé pour suivre les mouvements des personnes. Parce qu’il y a une pandémie et que les gens ne peuvent pas quitter leurs maisons, ce service était inutile.

Lacet

Encore un autre service expérimental. Shoelace était une application pour trouver des groupes avec les mêmes goûts et préférences que les nôtres et qui la pandémie l’a obligé à fermer prématurément malgré son succès modéré.

De bon voisinage

Lancée en 2018 en Inde, cette application a permis de découvrir des lieux et des services à travers l’expérience d’autres utilisateurs. L’application a échoué et Google a préféré le mettre de côté et concentrer ses efforts sur d’autres services plus populaires comme Google Maps.

Google Station

L’Inde est un marché vraiment important. Ainsi, Google souhaitait proposer une connexion Wi-Fi gratuite dans plus de 400 gares du pays ainsi que dans 5000 autres lieux publics. Une telle infrastructure avait un coût élevé et à la fin il a dû être fermé pour ne pas être rentable.

Un aujourd’hui

Une des applications vétéran. One Today a été lancé en 2013 et était une application qui permettait à ses utilisateurs de faire des dons rapidement et facilement à différentes ONG et associations similaires.

Androidify

Avec près de neuf ans de retard, Androidify a pris fin en février dernier. Cette application a permis à ses utilisateurs de créer des avatars Android personnalisés pouvoir choisir les tons de peau, les vêtements, les accessoires et bien plus encore.

