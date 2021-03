Tous les secrets de la nouvelle «boîte à hydrogène» de Toyota

Toyota Motor Corporation veut accélérer la transition mondiale vers la «Société de l’hydrogène».

Akio Toyoda, directeur exécutif du géant japonais, l’avait déjà déclaré auparavant et maintenant il donne encore un autre signe d’ouverture au partage de la technologie de la pile à combustible – ou si vous préférez, de la pile à combustible – pour accélérer la diffusion de cette solution technologique.

Un signe qui s’est traduit par le développement d’une «boîte à hydrogène». C’est un module compact, qui peut être acheté par n’importe quelle marque ou entreprise, pour être utilisé dans les applications les plus variées. Des camions aux bus, en passant par les trains, les bateaux et même les groupes électrogènes stationnaires.

Hydrogène. Encouragez le marché

Plusieurs pays encouragent la transition des entreprises vers l’hydrogène, comme moyen de stockage et de production d’énergie, en vue de réduire les émissions de CO deux et lutter contre le changement climatique. En raison de cette incitation, de nombreuses entreprises doivent acquérir et adopter la technologie des piles à combustible dans leurs produits.

En pratique, il s’agit de rendre disponible, de manière simple et systématique, la technologie que l’on retrouve, par exemple, dans les Toyota Mirai et dans les bus SORA – produits au France par Caetano Bus.

Deux types de « boîtes à hydrogène » sont disponibles:

Type vertical (type I) Type horizontal (Type II) Apparence externe Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 890 x 630 x 690 mm 1270 x 630 x 410 mm Poids Environ 250 kg Environ 240 kg Puissance nominale 60 kW ou 80 kW 60 kW ou 80 kW Tension 400 à 750 V A lire : Setra TopClass 500 est le nouvel entraîneur du FC Cologne

La commercialisation des «boîtes à hydrogène» de Toyota débutera au second semestre 2021. La marque japonaise a même renoncé à redevance de sa technologie Fuel Cell, afin que toutes les marques et entreprises puissent l’utiliser sans restrictions.

Qu’y a-t-il à l’intérieur des boîtes à hydrogène?

À l’intérieur des boîtes Toyota, nous trouvons une pile à combustible et tous ses composants. Tout est prêt à être utilisé et alimenté par des réservoirs d’hydrogène – qui ne sont pas fournis dans ce module.



De la pompe à hydrogène au système de refroidissement, sans oublier le module de contrôle du flux d’énergie et, bien sûr, la pile à combustible où la « magie opère ». Nous retrouverons tous ces composants dans cette solution brancher et utiliser de Toyota.

Avec cette solution, toutes les entreprises qui envisagent de pénétrer ce segment de marché n’ont plus à développer leur propre technologie de pile à combustible. C’est une bonne affaire d’échanger l’investissement de millions d’euros dans un département R&D interne contre une caisse prête à l’emploi, n’est-ce pas?