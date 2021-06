Tous les retraits sur Netflix dans la seconde quinzaine de juin 2021

La deuxième quinzaine de juin approche et avec elle un nouveau renouvellement du catalogue Netflix. Bien que dans les premiers jours du mois il y ait déjà eu de grands départs tels que Mission Impossible et Indiana Jones, dans les derniers jours du mois, l’hémorragie continuera son cours : d’autres classiques tels que The Naked Gun, Alvin and the Chipmunks et Logan Lucky sortira de la bibliothèque. Consultez la liste complète!

L’intention du géant du streaming est d’avoir progressivement la majorité des contenus originaux et c’est pourquoi il se débarrasse des contrats qui le liaient à d’anciennes productions. De plus, l’arrivée d’autres concurrents dans l’industrie a fait que beaucoup d’entre eux ont pris leurs titres pour les avoir en exclusivité.

C’est le cas de franchises comme Friends ou Harry Potter, qui font désormais partie de HBO Max. Disney + a également influencé ces mouvements et a pris le contenu Marvel qui se trouvait autrefois sur la plate-forme N. En retour, la société présente chaque jour des séries et des films avec ses propres productions.

La seconde quinzaine de juin 2021 subira les mêmes modifications et certains classiques du cinéma en sont les victimes. Nacked Gun 33 1/3, le film emblématique de 1988 avec Leslie Nielsen, quittera sa place le 15 juin. Heroes, film recommandé avec Chris Evans et Dakota Fanning, fera de même le 20 du courant.

Un autre film avec de grands acteurs comme Hilary Swank et Sebastian Stan quittera Netflix le 26 juin : Logan Lucky. De plus, le film pour enfants de 2007 Alvin et les Chipmunks sera une autre des retraites des prochains jours.

Liste complète des retraits Netflix en juin 2021

1 JUIN

– Selfie

– Selfie 2

– Amis avec des avantages

– Amour non-stop

– Enfer : éveil

– Dernières vacances

– Les rats de Beat

– Nerfs d’acier

– Les douze de l’océan

– Les treize d’Oceant

– Angus, Thongs et Perfect Snogging

– Geronimo : une légende américaine

– Ghost, l’ombre de l’amour

– Peau blanche d’homme noir

– Indiana Jones

– Les Jeux des Titans

– José José : le prince de la chanson

– Keylor Navas : homme de foi

– Lara Croft : Tom Raider

– Master Z : L’héritage de l’homme IP

– Mission impossible

– Mission impossible 2

– Mission impossible 3

– Mission Impossible 4 : Protocole fantôme

– Mission Impossible 5 : Nation secrète

– Mission Impossible 6 : Impact

– Noël fait sur commande

– L’amour est une histoire

– La peur du 13

– Le pays des merveilles de Noël

– Sauver le soldat Ryan

– Le spectacle de Truman

– Le dernier maître de l’air

– Héros du mal

– Double risque

– Anacleto : Agent secret

– Mon auberge de Noël

3 JUIN

– Les 24 heures : la guerre

4 JUIN

– Les règles ne s’appliquent pas

5 JUIN

– Tarte américaine

– Le jeu de la peur 2

– Le jeu de la peur 3

6 JUIN

– Le voleur et l’imbécile

– Farce

– Congélateurs de campagne

– Du Japon à l’Egypte

– La République d’Imbaba

– C’est bon, mon pote

– Les meilleurs voisins

– Sameer Abou Alneel

– M. Mammy

– Sortir

– Cadavre de la mariée

– Votre nom

7 JUIN

– Saleté

– Le Roi Arthur : La Légende de l’Épée

8 JUIN

– Un nouveau capitalisme

9 JUIN

– Gratte-ciel : sauvetage en hauteur

10 juin

– LEGO Friends : Joyeux anniversaire

– LEGO Ninjago Maître du Spinjitzu : Joyeux anniversaire

11 JUIN

– Q Ball

12 JUIN

– Accro à la vie

– Ne craque pas sous pression

– Ne craquez pas sous pression 2

– Ne craquez pas sous pression 3

– Magnétique

1 JUIN

– Marié à la médecine

– Garder le contact avec les Kardashian

– Dossiers criminels

– Éclaboussure et bulles

– Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

– Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

– Les vraies femmes au foyer de New York

– Excellent chef

– Sous le pont

9 JUIN

-LEGO Friends : le pouvoir de l’amitié

13 JUIN

-Alvin et les Chipmunks

-La cellule

-Keving Hart : Laissez-moi vous expliquer

-Flimflam

-Le cri de la fourmi

-Le bon maintenant

-Condamné

-Raghda sauvage

14 JUIN

-Menashe

15 JUIN

-La fille du général

-Monopoly, le dos de la chance

-Pistolet Nacked 33 1/3

-Jeux de mémoire

-La maison de la brique

-Mandy

-Le joueur

18 JUIN

-Zone 51 & Soucoupes Volantes

19 JUIN

-Baise pour les noix 2

20 JUIN

-Trois-Quarts décent

-Un haut-égyptien

-Bolbol abasourdi

-Bonne chance

-Amis indisciplinés

-L’accord

-Héros

-Au Royaume-Uni

21 JUIN

-Salem le père de sa soeur

22 JUIN

-Cuisine à haute

-Sauvetage lourd : 401

23 JUIN

-La première purge

-Mouvements innocents

26 JUIN

-Logan chanceux

27 JUIN

-Petite Italie

28 JUIN

-Contes de la ville

-Marque de naissance

30 JUIN

-Herrens vieux

-Penn & Teller : nous tromper à Vegas

-De la dépendance à la guérison

-Mettre fin à la guerre contre la drogue

-Première reine d’Angleterre