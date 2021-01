Tous les retraits Fast and Furious, Man of Steel et plus de Netflix en février 2021

Le service de streaming Netflix prépare un renouvellement de son catalogue, et c’est pourquoi, comme chaque mois, il doit supprimer une partie de son contenu. Janvier a été difficile pour les fans, car ‘Copains’ Il a quitté la plateforme, laissant les critiques des téléspectateurs pour ne plus avoir l’une de ses séries préférées.

Certaines productions partent, mais d’autres arrivent, comme cela a déjà été annoncé quelles sont les séries qui arrivent, aussi bien que les films qui diront présents en février 2021. L’exode de certains contenus est inévitable, et il y aura un fandom qui ne sera pas du tout heureux, car ils élimineront une saga cinématographique très populaire dans le monde.

Les sept films de la saga ‘Fast and the Furious’ actuellement sur Netflix ils cesseront d’être le lundi 8 février. De cette façon, une partie des fans se retrouvera sans l’une des plus grandes franchises d’action de l’histoire. L’histoire se poursuivra avec le neuvième film, qui arrivera en mai de cette année.







Un autre long métrage qui fera du bruit avec son départ le premier jour du mois sera ‘Homme d’acier’, le film qui a commencé ce que nous connaissons aujourd’hui comme le Univers étendu DC (DCEU), appartenant à Warner Bros.Son protagoniste, comme chacun sait, est Henry Cavill, qui prépare la deuxième saison de ‘Le sorceleur’.

+ Liste complète des retraits Netflix en février 2021:

FILMS

1er février

99 maisons

La cave

La ligne verte

La princesse enchantée 2

La veille de tous les reliques

Anabelle Hooper

La femme de mes cauchemars

Emo la comédie musicale

Mississippi Grind

Libre de toute attache

Échapper à Alcatráz

Bon burger

Graisse

Guerre froide

Guérir

Jour des amoureux

Joe

Kundo: l’ère du rampant

La dernière fête

Musique et paroles

Histoire d’amour

Magic Mike XXL

Mains agiles

Bordeaux

Mon compagnon de voyage

La fille au dragon tatoué

Nation mortifiée

Aventure dans les parcs nationaux

Homme d’acier

Pas de bonne action

Le noyau

Le Saint

Le substitut

Envolez-vous vers le soleil

5 vols vers le haut

Sleight

Superman: Retours

La chose la plus douce

4 février

Français sale

5 février

OCTB

7 février

La 11e heure

Sept: les 7 péchés capitaux

8 février

Fast & Furious (7 films)

SÉRIES

1er février

Calcul

Big Bad Beetleborgs

Drame total

Leo et Tig

Power Rangers (toutes versions)

Tortues ninja: prochaine mutation

2 février

Feux d’artifice

20 février

Fausse identité

25 février

Sans seins, il y a des paradis