Souhaitez-vous apprendre des astuces Disney Plus pour gérer la plate-forme comme un expert? Ensuite, les raccourcis seront parfaits pour vous. Parce que? Parce qu’ils vous permettent de faire beaucoup de choses facilement et rapidement. Grâce à cela, aujourd’hui nous vous dirons ce qu’ils sont tous les raccourcis clavier Disney + sur PC.

Sans aucun doute, Disney + est devenu l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Grâce à des séries comme The Mandalorian ou à des films comme Avengers: Endgame, Disney Plus a atteint des millions d’utilisateurs depuis son lancement en 2019. Êtes-vous un utilisateur régulier de Disney +? Eh bien, commencez à utiliser des raccourcis dès que possible.

À quoi servent les raccourcis?

Les raccourcis de Disney Plus vous aideront exécuter des actions en appuyant simplement sur quelques touches du clavier de votre ordinateur. En bref, ils vous permettent de gagner du temps et de faire certaines choses sur la plate-forme en quelques instants. Comme vous devez l’imaginer, ils vous seront très utiles si vous souhaitez devenir un expert Disney Plus.

Liste des raccourcis clavier Disney + sur PC

Voici une liste de tous les raccourcis clavier actuels disponibles sur les navigateurs Web de PC lorsque vous visitez le site Web officiel de Disney Plus. Ils fonctionnent également parfaitement sur un Chromebook avec l’application Disney +.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les raccourcis ils ne fonctionnent que dans l’application Android lorsque vous utilisez un Chromebook. Autrement dit, cela ne fonctionne pas si vous utilisez un clavier virtuel ou physique sur un smartphone ou une tablette qui a Android comme système d’exploitation.

Si vous vouliez faire passer votre expérience Disney Plus à un autre niveau, alors commencer à utiliser les raccourcis suivants.

M: son muet

F: mode plein écran .

. Esc: quitter le mode plein écran .

. Barre d’espace: lire ou mettre en pause le vidéo.

le vidéo. Flèche droite: avance rapide de 10 secondes dans la vidéo.

dans la vidéo. Barre d’espace: lecture ou pause de la vidéo.

Flèche droite: avance rapide de 10 secondes dans une vidéo.

dans une vidéo. Flèche gauche: reculer de 10 secondes dans une vidéo.

dans une vidéo. Tabulatrice: faire défiler les options du menu haut ou options de cinéma et de télévision.

haut ou options de cinéma et de télévision. Enter: utilisé pour accéder à une fonction de film, de série ou de menu qui est mise en surbrillance.

Jusqu’au moment, ce sont tous les raccourcis clavier Disney Plus que vous pouvez utiliser à partir de votre ordinateur. Lorsque nous découvrirons plus ou ajouterons plus à la plate-forme, nous mettrons à jour cet article. En attendant, vous savez déjà quels raccourcis utiliser pour gérer Disney Plus comme un expert.

Êtes-vous abonné à ce service de streaming et n’avez aucune idée de ce que contient la programmation Disney Plus? Alors jetez un œil à cet article avec les 15 meilleures séries et films que vous ne pouvez pas manquer de Disney +. Vous y trouverez, sans aucun doute, une série ou un film qui a ce dont vous avez besoin pour vous divertir en grand.

Bien sûr, n’oubliez pas de vérifier d’abord quels sont les pays dans lesquels Disney Plus est disponible. Même si vous êtes en Espagne depuis un certain temps, c’est un service qui n’est pas encore disponible dans toutes les régions du monde.

