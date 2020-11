Tous les QB Broncos sont exclus du jeu contre le jeu. Saints: rapport

Tous les quarts disponibles des Broncos auraient été placés sur la liste de réserve / COVID-19.

Les Broncos de Denver seraient sans quart-arrière pour le match de demain avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, après une épidémie de COVID-19 qui affecte tous les QB de la liste. Kevin C. Cox / Adam Schefter d’ESPN a révélé l’histoire sur Twitter, samedi: « Tous les QB de la liste des Broncos ne sont pas éligibles pour jouer dimanche contre les Saints après avoir été considérés comme des contacts étroits et à haut risque, selon des sources à ESPN. » Les Broncos ne perdront pas le match. Jeudi, le quart Jeff Driskel a été testé positif au COVID-19. Drew Lock, Brett Rypien et Blake Bortles de QB ont tous ensuite été placés sur la liste de réserve / COVID-19 pour être entrés en contact avec Driskel sans porter de masque. Pendant la pandémie de coronavirus, tout joueur nouvellement signé devrait passer une série de tests avant de devenir éligible, ce qui signifie que les Broncos ne seront pas en mesure de signer un quart-arrière temporaire avant dimanche après-midi. « Un QB possible: Kendall Hinton », a théorisé les Broncos sur Twitter, le journaliste Mike Klis. « Il fait partie de l’équipe d’entraînement des Broncos en tant que WR, mais il était un quart partant de trois ans à Wake Forest. (Ne sera pas l’entraîneur Rob Calabrese. La Ligue ne le permettra pas, me dit-on). » La recrue WR Jerry Jeudy a jeté son propre nom dans le chapeau sur Twitter, samedi: « Je suppose que je dois avoir mon Lamar Jackson. » [Via]