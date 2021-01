Tous les propriétaires de Nioh 2 obtiendront une armure gratuite pour célébrer la sortie de la PS5

Koei Tecmo célébrera la sortie de The Nioh Collection – qui sera lancée le 5 février sur PlayStation 5 et comprend Nioh 2 Remastered: The Complete Edition – avec des ensembles d’armures gratuits pour tous. Assurez-vous d’avoir une version du jeu installée entre le 5 février et le 26 février, et vous tirerez un patch pour deux nouvelles tenues: l’armure or ornée et la tenue Sohaya Deserter.

Du 5 au 26 février, célébrez la sortie de Nioh 2 Remastered avec deux nouveaux ensembles d’armures, disponibles pour tous les propriétaires de Nioh 2 pour une durée limitée via un patch:

🔆 Armure d’or ornée

😼 Tenue de déserteur Sohaya pic.twitter.com/YX2Q0AzkEx– PlayStation (@PlayStation) 15 janvier 2021

Nous pensons que les tenues sont plutôt bonnes. Jouerez-vous aux remasters de Nioh sur votre PS5 le mois prochain ou prévoyez-vous de vous en tenir aux versions PS4 originales? Sélectionnez votre position dans la section commentaires ci-dessous.