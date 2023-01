"tous les petits": les paroles de la nouvelle chanson de Babo de Cartel de Santa y Kelly

Musique

Babo, de Cartel de Santa, a montré en avant-première ce que sera sa nouvelle chanson avec Kelly.

© BabouBabo a fait vibrer ses fans avec une nouvelle chanson aux côtés de Kelly Medanie

Après Pense à moila chanson dont la vidéo de contenu pour adultes a été divulguée uniquement les fans, Babo, de Cartel de Santa, ne veut pas lâcher la viralité que cela lui a donné et il semble qu’il y parvienne, puisqu’il vient de sortir un extrait de sa prochaine chanson »Tous les Shortiesavec Kelly Medanie avec des paroles et un rythme accrocheurs.

+ Que disent les paroles de Shorty Party et quand est-ce qu’elles sortent ?

« Tous les Shortys, ils font la fête, font la fête, bougent le butin, butin, fumant mary« , dit la lettre dans le La nouvelle chanson de Babomême si la partie qui a attiré le plus l’attention est le rap de kelly médanie que dit-il « Papa, déshabille-moi dans le mini, je deviens très excitée, s’ils me voient bouger mon cul, cul. PAPIje sais bien ce que tu veux, beaucoup bouge pour toi et tu veux ce shorty, shorty« .

Le fragment avec les paroles de Kelly est devenu si populaire qu’il a déjà commencé à être utilisé avec son propre hashtag sur des plateformes telles que TikTok et les vidéos ont été partagées sur le compte Instagram du rappeur mexicain.

Jusqu’à présent, ni Babo ni Kelly n’ont informé quand le nouveau thème pourrait sortir ils l’ont provisoirement appelé « Tous les Shorties »mais sur les réseaux sociaux, les fans ils spéculent Quoi Ce serait ce vendredi 27 janvier 2023.

+ Qu’est-ce qu’un shorty, comme la chanson de Babo ?

Historiquement shorty ou « Shawty » est un terme utilisé depuis environ 30 ans, selon vocal et a plusieurs significations l’un d’eux pour se référer à une personne plus jeune ou plus petite d’une manière affectueuse et comme une adaptation de « shorts » (« basse » en anglais).

Selon vocalau fil des ans, le sens a changé et, de nos jours, surtout dans le hip-hop, utilisé pour désigner les femmes « jeunes et belles ». L’un des sujets les plus célèbres utilisant le terme « shawty » est « obtenez-le shawtypar Lloyd.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?