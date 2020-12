Dans un grand RPG tel que Dragon Quest XI, il y a des tonnes de personnages jouables que vous allez acquérir au cours de votre voyage à travers le monde. À différents moments de votre quête, vous devrez avoir certains membres du groupe, alors qu’à d’autres moments vous sont libres de choisir qui vous voulez avoir dans votre fête!

Tous les personnages de Dragon Quest XI

Il y a huit personnages jouables que vous pouvez ajouter à votre groupe dans Dragon Quest XI, et chacun a une personnalité vibrante différente que vous aimerez ou détesterez! La plupart des personnages ont un certain type de construction vers lequel vous devriez viser, mais pour être honnête, jouez au jeu comme vous le souhaitez et vous aurez une explosion absolue!

Voici donc tous les personnages jouables de Dragon Quest XI!

Le luminaire

Le héros principal n’a pas de nom propre, car il peut être tout ce que vous voulez, comme vous le nommez, car vous êtes le protagoniste principal! C’est assez rare dans les RPG de nos jours car tout le monde a un doubleur. Bien que le plus souvent, dans le monde de Dragon Quest XI, vous serez appelé le Luminaire.

Vous êtes né dans un petit village appelé Cobblestone. Quand vous êtes né, une marque mystérieuse était sur votre main gauche; c’était la marque du Luminaire. Depuis le jour où vous êtes entré dans ce monde, vous étiez destiné à être le héros qui sauvera le monde.

Erik

Erik est un voleur aux cheveux bleus que vous rencontrez non loin de votre voyage lorsque vous êtes tous les deux piégés dans le donjon des Heliodors, car le luminaire a été déclaré Darkspawn. La personne pour provoquer la fin du monde, sinon détruite! Heureusement, Erik est débrouillard, et vous vous échappez tous les deux, et il a décidé de vous rejoindre dans votre voyage! Malgré ses défauts, il est fidèle à une faute et est très compatissant.

Véronique

Chaque RPG a besoin d’un mage puissant, et c’est Veronica. Ne laissez pas son apparence vous tromper, même si elle a été privée de toutes ses années et ressemble maintenant à un petit enfant. Elle est très garçon manqué et déteste être traitée comme elle a l’air, ce que vous ne pouvez pas lui en vouloir! Veronica a un comportement fougueux et résistera à n’importe qui, ami ou grand méchant démon!

Serena

Chaque pièce a un côté opposé et Serena est complètement différente de sa sœur Veronica. Serena est extrêmement gentille, généreuse et fiable. Elle est la sœur pondérée, essayant de garder Veronica calme à tout moment.

Elle est incroyablement douée pour soigner la magie et utilise la lyre de la plus belle des manières. Cependant, en raison de sa personnalité, c’est souvent que Serena cause des problèmes à Veronica, et non l’inverse. Bien sûr, cela fonctionne dans les deux sens!

Sylvando

Ah, Sylvando, la vie et l’âme de la fête! C’est un artiste trop flamboyant avec un style de vie si insouciant; cependant, il a également un puissant sens de la justice, de sorte que sa personnalité peut passer à un mode sérieux en un instant. Même avec des racines aussi fortes dans la chevalerie et la justice, son rêve est de faire sourire tout le monde dans le monde entier, et tant qu’il ne le fera pas, son objectif ne sera jamais terminé.

Jade

Jade, le moine du parti. Il est étrange de voir d’un point de vue extérieur qu’une dame avec un comportement et une élégance si dignes jamais vaincre la morve vivante de chaque ennemi qui se met en travers de son chemin. Elle est l’un des meilleurs donneurs de dégâts du jeu; elle est vraiment une centrale électrique. Jade a parcouru le monde avec Rab depuis son plus jeune âge et doit atteindre un objectif mystérieux.

Rab

S’il était basé sur l’apparence, Rab serait le monsieur âgé le plus innocent que le monde ait jamais connu. Mais l’apparence peut être trompeuse, car Rab, comme Jade, a des capacités d’arts martiaux féroces mélangées à une magie de haut niveau; il est vraiment un sacré personnage dans Dragon Quest XI. Rab est un homme de connaissance; il a vu le monde de nombreuses fois, a des informations et semble connaître tout le monde dans n’importe quelle ville et chaque port.

Hendrik

Ce personnage est une terreur de spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir sur ce personnage, ne lisez pas plus loin.

Hendrik est un chevalier Heliodoran qui a été chargé de vous tuer par son roi. Comme le Luminaire est le Darkspawn, il doit être éradiqué. En raison de sa loyauté envers la couronne, il doit obéir aux ordres, et sauver le monde est un sous-produit de l’accomplissement de son devoir solennel envers le roi.

Cependant, après une grande partie de l’histoire du jeu, Hendrik a changé d’avis en raison de ces événements et rejoint votre groupe. Il jure alors de devenir l’épée et le bouclier des luminaires!

