Tous les PDG de la Silicon Valley veulent se faire vacciner contre Covid

Au cours des dernières heures, une a eu lieu audience virtuelle au Sénat des États-Unis, qui a été suivi par trois dieux Les PDG les plus influents de toute la Silicon Valley: le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg; Le numéro un de Google, Sundar Pichai et le PDG de Twitter, Jack Dorsey. Les trois ont été interrogés par des sénateurs américains sur des questions telles que la responsabilité des médias sociaux lors des événements du 6 janvier – lorsqu’une foule de manifestants pro-Trump a pris d’assaut la capitale pour coordonner et collecter les appels diffusés par l’ancien président également via les médias sociaux. la diffusion de la désinformation en ligne sur les vaccins. De l’audience, des aspects secondaires de l’expérience des trois ont également émergé, y compris le fait que – du moins pour le moment – le seul à être vacciné contre Covid-19 est le PDG de Google.

En fait, il n’est pas surprenant que deux des trois personnes les plus responsables de comment et à quel niveau des centaines de millions de personnes apprennent les vaccins n’ont pas encore reçu leur dose. Il y a en effet une raison très simple pour laquelle Sundar Pichai a déjà reçu le traitement contrairement aux autres, à savoir l’âge de trois ans et le calendrier de vaccination qui suit l’état de Californie. Sundar Pichai, né en juin 1972, a 48 ans et l’aîné des trois PDG. En termes d’ancienneté, le numéro un de Google est suivi de Jack Dorsey, né le 19 novembre 1976 et âgé de 44 ans, et enfin de Mark Zuckerberg, 36 ans, né le 14 mai 1984.

Selon le plan de vaccination californien, aucun des trois n’a encore droit à sa dose de vaccin, du moins sur la base de critère de données personnelles. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à début avril, l’Etat ne fera vacciner que les personnes à risque, les travailleurs du secteur de la santé et les autres secteurs à risque et les populations au-dessus plus de 65 ans. À partir du 1er avril, les vaccins seront également mis à la disposition de toutes les personnes de plus de 50 ans, tandis que celles en dessous de ce seuil devront attendre le 15 avril avant de prendre rendez-vous. Bref, l’hypothèse la plus probable est que le numéro un de Google a obtenu le traitement pour appartenance à l’une des catégories à risque, mais bientôt je toucherai aussi aux deux autres PDG: tant Zuckerberg que Dorsey ont anticipé vouloir se faire vacciner et qui attendent simplement leur tour.

