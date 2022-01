Tous les œufs de Pâques et références du livre de Boba Fett sur Disney +

in

C’est mercredi et Disney + présente le deuxième épisode de la série bien pondérée basée sur l’univers Guerres des étoiles: Le livre de Boba Fett. Ce nouveau spectacle produit par Lucasfilm Suivez les aventures du chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie alors qu’il lutte pour survivre sur les sables chauds de Tatooine alors qu’il tente de prendre le contrôle du syndicat criminel laissé par feu Jabba le Hutt. Le mercenaire Fennec Shand l’accompagnera dans sa mission.

L’épisode commence par la capture d’un membre de la » Ordre du vent de la nuit « , un assassin engagé pour mettre fin à la vie de Boba. Ils essaient de le faire avouer « Qui l’a embauché », puis Fennec le menace avec le Rancor et utilise un piège qui se trouve sous l’assassin et le jette dans un puits. Tu te souviens? La même chose s’est produite dans Le retour des jedi avec Luke Skywalker. Dans ce cas, c’était du bluff, avoua le méchant mais il n’y avait pas de monstre sur place.

Encore un autre épisode du Livre de Boba Fett

Le maire a été blâmé, mais Mok Shaiz a dit à Boba qu’il n’était pas dans son intérêt de le tuer. Il l’a dirigée vers Garsa Fwip et le chasseur de primes est allé lui parler. Puis il remarqua qu’il était « Sueur comme du gumpta sur Mustafar », une référence à la planète où Anakin et Obi-Wan se sont battus pendant La revanche des Sith. Deux nouveaux méchants sont enfin apparus : « Jumeaux », cousin et cousin de Jabba le Hutt.

Avec eux, nous avons pu voir un Wookiee très cool avec un regard menaçant qui aura sûrement de l’action à l’avenir. Boba leur dit de prendre le « gladiateur » et ne reviens pas. Les Hutts ont une autre intention, mais les tuer cette fois serait plus préjudiciable que bénéfique pour la cible de Fett. Pendant ce temps, les rêves du passé continuent de le hanter dans la chambre de guérison de Bacta.

Vos souvenirs ? Dans ce cas, Boba a aidé les habitants du sable, les Tusken Raiders, à arrêter un train qui les attaquait sans pitié à chaque fois qu’il traversait leurs terres. Le chasseur de primes élabore un plan qui comprend des motos volantes et beaucoup d’action. Ils réussissent finalement et Fett dit aux envahisseurs qu’ils paieront désormais un tribut sur Tatooine. Les Tuskens acceptent Boba comme l’un d’entre eux lors d’une cérémonie !

