Tous les nouveaux personnages d’Overwatch 2

Après des années d’attenteSurveiller 2 » était enfin disponible cette semaine pour tous les joueurs gratuitement. Bien que sa première ait été pleine de problèmes, avec de longues files d’attente pour entrer dans les serveurs de jeu, les joueurs ont pu profiter de toutes les nouvelles améliorations, y compris de nouveaux modes de jeu, des changements dans la structure de l’équipe et bien sûr les nouveaux personnages.

« Overwatch 2 » a apporté des modifications à la plupart des héros déjà connus depuis le premier opus, modifiant certaines de leurs capacités ou des modifications mineures affectant leur gameplay. Mais ce que les joueurs voulaient essayer, ce sont les trois nouvelles héroïnes fournies avec ce nouvel opus, Sojourn, Junker Queen et Kiriko.

Séjour







Premier nouveau personnage introduit à partir de » Overwatch 2 », et a même raconté certaines des missions PvE du premier jeu. Sojourn était un capitaine d’Overwatch pendant l’âge d’or de l’organisation, étant avec l’équipe depuis et un vétéran militaire avec une attention aux détails et à la stratégie.

Son mode de tir principal est un railgun automatique et son mode de tir secondaire est un mode à fort impact qui nécessite une charge. Il a une capacité de glissement au sol qui permet au joueur de manœuvrer facilement autour des cartes, ainsi qu’un type de grenade qui ralentit les ennemis. Son ultime permet aux joueurs d’utiliser rapidement son mode de tir secondaire, augmentant son potentiel de dégâts.

Vous pourriez également être intéressé par : Street Fighter 6 : nouveaux modes de jeu et personnages jouables

Junker Reine







Révélé plus tôt cette année, Junker Queen est une femme intrépide qui dirige la ville de Junkertown. Inspiré du film »Mad Max », il a une trame de fond très intéressante, qui a généré une rivalité avec Junkrat et Roadhog. Le personnage est un tank qui a un fusil de chasse qui fonctionne mieux à courte portée.

Sa capacité secondaire est un couteau de lancer qu’il peut ramasser à l’aide de ses gants magnétiques, lui permettant d’attirer les ennemis qu’il frappe avec son couteau, qui inflige également des dégâts par seconde. Il a également la capacité de se soigner et de gagner en vitesse de déplacement et son ultime est une charge vers l’avant qui inflige des dégâts et supprime les soins de ses ennemis.

Cela pourrait aussi vous intéresser : League of Legends : changements de pré-saison pour les nouveaux joueurs

Kiriko







Kiriko est le nouveau personnage d’Overwatch, ayant une histoire liée aux frères Hanzo et Genji. Après la chute du clan Shimada, Kiriko a juré de protéger sa famille et sa ville natale du clan Hashimoto et de la prise de contrôle du syndicat du crime.

Son feu principal consiste en des charmes de guérison qui suivent ses alliés, tandis que son feu secondaire est un kunai qui se déplace à grande vitesse, lui permettant de basculer rapidement entre la guérison et l’attaque. Il a la capacité de se transporter vers ses alliés et d’escalader les murs.

Enfin, Kiriko possède une sorte de grenade qui rend ses alliés immortels pendant quelques secondes et élimine toutes sortes d’éléments négatifs, sa capacité ultime étant un renard spirituel qui accélère l’attaque, les compétences et la vitesse de déplacement dans une zone.