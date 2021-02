Tous les nouveaux mobiles que nous espérons voir en février

Ce mois-ci, de nouveaux terminaux de Huawei, Xiaomi et Samsung sont fournis.

Ce mois de février va être très chargé sur le marché des terminaux mobiles car un bon nombre de fabricants, parmi lesquels on peut souligner Huawei, Xiaomi et Samsung, vont présenter leurs propositions tant dans le haut de gamme que dans le milieu de gamme pour cette 2021.

Merci aux gars de Gizmochina que nous connaissons déjà tous les smartphones qui seront présentés tout au long de ce mois.

Huawei Mate X2

22 février prochain La troisième génération de téléphones pliables du fabricant chinois, le Huawei Mate X2, qui s’accompagnera d’un changement de conception majeur.

Ce terminal aura un écran de 8,01 pouces qui se transforme en écran de 6,45 pouces une fois replié, un processeur Kirin 9000 5G, un module de quatre caméras arrière avec un capteur principal de 50 MP, un appareil photo selfie 16 MP et une batterie de 4400 mAh avec une charge rapide de 66W.

Xiaomi Mi 11 global, Mi 11 Lite et Mi 11 Pro

Le produit phare du géant chinois pour cette 2021 était déjà présenté en Chine en décembre dernier, devenant ainsi le premier terminal au monde à monter le processeur Snapdragon 888, mais sa version mondiale sortira le 8 février et ce sera son prix pour l’Europe.

Ce Xiaomi Mi 11 équipe un Écran AMOLED de 6,81 pouces avec résolution QHD +, le processeur Qualcomm Snapdragon 888, un triple module de caméra arrière avec un capteur principal de 108 MP, une caméra frontale avec un seul capteur 20 MP et une batterie de 4600 mAh avec charge rapide de 55 W, Charge sans fil 50W et charge sans fil inversée 10W.

En plus de son terminal de franchise, deux autres versions devraient également arriver ce mois-ci: le Xiaomi Mi 11 Lite et le Xiaomi Mi 11 Pro.

En ce qui concerne le Xiaomi Mi 11 Lite, nous savons qu’il aura un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 732G, jusqu’à 12 Go de RAM, 64, 128 ou 256 Go de stockage interne, un module de quatre caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP et une batterie de 4250 mAh avec charge rapide de 33 W.

D’autre part, le Xiaomi Mi 11 Pro sera équipé d’un Écran OLED avec résolution QHD +, un processeur Snapdragon 888, 12 ou 16 Go de RAM, 256 ou 512 Go de mémoire interne, un module de quatre caméras arrière avec un objectif principal doté d’un Zoom numérique 120x, et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 120 W et charge sans fil 67W.

Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11, quel est le meilleur haut de gamme de 2021?

Redmi K40 et K40 Pro

Le constructeur chinois prévoit également de présenter deux terminaux ce mois-ci sous sa marque Redmi, notamment le Redmi 40 et le Redmi 40 Pro.

La grande différence entre les deux terminaux est que le Redmi K40 aura un processeur Snapdragon 775 tandis que son frère aîné sera équipé du Snapdragon 888, un processeur vraiment avancé pour un terminal de milieu de gamme.

Quant au reste des spécifications des deux modèles, d’après ce que l’on sait jusqu’à présent, il faut en souligner un Écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de mémoire interne de type UFS 3.1 et un module de quatre caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP.

Redmi Note 10 et Note 10 Pro

De même, il est également prévu que ce mois Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro, dont nous verrons la version 4G des deux terminaux mais il n’y aura qu’une version 5G pour le Pro.

D’après ce que nous avons pu savoir, le Redmi Note 10 arrivera avec 4 ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage, quatre caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP et sera disponible en trois couleurs: blanc, vert et gris.

Son frère aîné, en revanche, aura 6 ou 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, quatre caméras arrière avec un capteur principal de 108 MP et sera disponible en trois couleurs: bronze, bleu et gris.

Samsung Galaxy A32, A52 et A72 4G, Galaxy A52 5G et Galaxy F62

Le fabricant coréen Samsung lancera ce mois-ci sur le marché 5 nouveaux terminaux milieu de gamme, quatre d’entre eux dans sa gamme à succès Galaxy A et un autre dans la nouvelle gamme Galaxy F.

Premièrement, le Samsung Galaxy A32, dont il existe déjà une version 5G sur le marché, aura un écran AMOLED Infinity-V de 6,5 pouces avec résolution HD +, un processeur Mediatek Helio G85, quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 15 W, Connectivité NFC et Android 11 fonctionnant sous One UI 3.0.

Comme avec le Galaxy A32, il est également prévu que le Samsung Galaxy A52 Il arrive avec les versions 4G et 5G et la principale différence, bien sûr, sera dans son processeur, puisque la version 4G montera un Snapdragon 720G tandis que la version avec 5G équipera un Snapdragon 750G.

Concernant le reste des spécifications, les deux auront un écran AMOLED Infinity-O de 6,46 pouces avec résolution FullHD +, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne, un module à quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP, Charge rapide de 15 W et prix qui vont de 370 à 500 euros selon la version choisie.

Pour sa part, Samsung Galaxy A72 4G viendra avec un écran AMOLED Infinity-O 6,7 pouces, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de mémoire interne, un module avec quatre caméras arrière composé d’un capteur principal de 64 MP, un capteur grand angle 12 MP, un capteur macro 2 MP et un capteur de profondeur 2 MP, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 W et des prix qui commenceront à partir de 449 euros.

Comment savoir si votre mobile Samsung recevra Android 11

Enfin, le Samsung Galaxy F62 arrivera également ce mois-ci et disposera d’un écran AMOLED 6,7 pouces, un processeur Exynos 9825, 6 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, quatre caméras arrière, connectivité NFC, une grande batterie de 7000 mAh avec charge rapide de 25 W et Android 11 comme système d’exploitation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂