Tous les nominés pour les BAFTA Awards 2021

La 74e BAFTA Awards les jours viendront 10 et 11 avril dans le Royal Albert Hall à Londres. Là se poursuivra la soi-disant saison des récompenses, au cours de laquelle le Globes dorés et les Prix ​​SAG, qui a eu lieu le week-end dernier. Le 9 mars, tous les nominés pour les 24 catégories ont été annoncés et nous vous disons ici qui ils sont. Ne le manquez pas!

La Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision a été fondée en 1947 au nom de la Académie britannique de la cinématographie. Après avoir rejoint le Syndicat des producteurs et réalisateurs ça s’appelait Société de la cinématographie et de la télévision, de sorte qu’en 1976, il est finalement devenu le Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision.

Depuis 2001, ils ont eu lieu en février pour précéder les Oscars, mais cette année, leur date a dû être modifiée en raison de la pandémie de la Coronavirus, tout comme d’autres récompenses. En 2020, ils ont été vivement critiqués pour le manque de diversité de leurs nominés et en 2021, il y a eu un changement notable, en raison du nouveau système de vote.

Quatre des six nominés dans chacune des catégories par intérim sont issus de minorités ethniques et quatre des candidats du meilleur réalisateur sont des femmes, tandis que trois titres qui iront à la recherche du meilleur film ne sont pas en anglais. Nomadland et Rochers sont les productions avec le plus de nominations, avec sept chacune. Consultez la liste complète des protagonistes du BAFTA 2021!

+ Tous les nominés aux BAFTA 2021:

MEILLEUR FILM

– El padre

– Le Mauritanien

– Nomadland

– Jeune femme prometteuse

– Le procès Chicago 7

MEILLEUR FILM BRITANNIQUE

– Calme avec les chevaux

– La fouille

– El padre

– Sa maison

– Limbes

– Le Mauritanien

– Mogul Mowgli

– Jeune femme prometteuse

– Rochers

– Saint Maud

MEILLEURE DIRECTION

– Thomas Vinterberg (un autre tour)

– Shannon Murphy (Babyteeth)

– Lee Isaac Chung (Minari)

– Chloé Zhao (Nomadland)

– Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?)

– Sarah Gavron (Roches)

MEILLEUR FILM NON ANGLAIS

– Un autre tour

– Chers camarades!

– Les misérables

– Minari

– Quo Vadis, Aida?

MEILLEURE ACTRICE

– Bukky Bakray (Roches)

– Vanessa Kirby (Fragments de femme)

– Frances McDormand (Nomadland)

– Wunmi Mosaku (sa maison)

– Alfre Woodard (Clémence)

MEILLEUR ACTEUR

– Riz Ahmed (Son du métal)

– Chadwick Boseman (La mère du blues)

– Adarsh ​​Gourav (Le tigre blanc)

– Anthony Hopkins (Le père)

– Mads Mikkelsen (un autre tour)

– Tahar Rahim (Le Mauritanien)

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

– Niamh Algar (calme avec des chevaux)

– Kosar Ali (Roches)

– Maria Bakalova (Film suivant Borat)

– Dominique Fishback (Judas et le Messie noir)

– Ashley Madekwe (lignes de comté)

– Yuh-Jung Youn (Minari)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

– Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir)

– Barry Keoghan (calme avec des chevaux)

– Alan Kim (Minari)

– Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami)

– Clarke Peters (5 sangs)

– Paul Raci (Son du métal)

MEILLEUR DÉBUT BRITANNIQUE DE RÉALISATION, DE SCRIPT OU DE PRODUCTION

– Sa maison

– Limbes

– Moffie

– Rochers

– Saint Maud

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

– En avant

– Âme

– Marcheurs de loups

MEILLEUR SCRIPT ORIGINAL

– Un autre tour

– Mank

– Jeune femme prometteuse

– Rochers

– Le procès Chicago 7

MEILLEUR SCRIPT ADAPTÉ

– La fouille

– El padre

– Le Mauritanien

– Nomadland

– Le tigre blanc

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

– Collectif

– David Attenborough: Une vie sur notre planète

– Le dissident

– Mon professeur de poulpe

– Le dilemme social

MEILLEUR CAST

– Calme avec les chevaux

– Judas et le Messie noir

– Minari

– Jeune femme prometteuse

– Rochers

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

– Judas et le Messie noir

– Mank

– Le Mauritanien

– Des nouvelles du grand monde

– Nomadland

MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUME

– Ammonite

– La fouille

– Emma

– La mère du blues

– Mank

MEILLEURE ÉDITION

– El padre

– Nomadland

– Jeune femme prometteuse

– Son du métal

– Le procès Chicago 7

MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE

– La fouille

– Hillbilly Elegy

– La mère du blues

– Mank

– Pinocchio

MEILLEURE BANDE SON

– Mank

– Minari

– Des nouvelles du grand monde

– Jeune femme prometteuse

– Âme

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION

– La fouille

– El padre

– Mank

– Des nouvelles du grand monde

– Rebecca

MEILLEURS EFFETS VISUELS

– Lévrier

– Le ciel de minuit

– Mulan

– Le seul et unique Ivan

– Principe

MEILLEUR SON

– Lévrier

– Des nouvelles du grand monde

– Nomadland

– Âme

– Son du métal

Meilleur court métrage d’animation britannique

– Le feu la prochaine fois

– Le hibou et le chatte

– Le fils d’un garçon perdu

MEILLEUR COURT-FILM BRITANNIQUE

– Cils

– Lézard

– Coup de chance

– Mlle Curvy

– Le présent

ÉTOILE MONTANTE

– Bukky Bakray

– Conrad Khan

– Kingsley Ben-Adir

– Morfydd Clark

– Ṣọpẹ́ Dìrísù