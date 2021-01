Tous les murs doivent tomber apporte "Tech-Noir" Voyage dans le temps tactique pour changer aujourd’hui

Nous avons été témoins de quelques RPG tactiques sur Switch jusqu’à présent, mais un jeu isométrique se déroulant dans des boîtes de nuit allemandes est certainement une tournure unique. Lancé pour la première fois sur PC il y a deux ans, entre les jeux Tous les murs doivent tomber fait maintenant son chemin vers Switch aujourd’hui.

Se déroulant à Berlin en 2089, nous trouvons un monde où la guerre froide n’a jamais pris fin et où les deux parties sont prises dans une boucle de voyage dans le temps, contrecarrant constamment le prochain mouvement de l’autre. Malheureusement, une attaque nucléaire voyous met ce monde en péril et avec les deux parties qui se démènent pour renvoyer leurs agents, vous devrez découvrir qui est responsable.

En nous apportant des niveaux générés de manière procédurale, un jeu tactique au tour par tour et des capacités de manipulation du temps, All Walls Must Fall a reçu des critiques assez positives lors de la sortie de la version PC – avec un score de 72 sur Metacritic – nous espérons donc que ce port Switch vaudra notre temps.

Il n’est pas encore en ligne sur l’eShop, mais vous pouvez le pré-commander maintenant pour 8,99 €.

