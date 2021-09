Tous les morceaux de plastique ne sont pas recyclables — voici ce que vous devez savoir

L’industrie du recyclage a un slogan contre-intuitif, selon David Biderman, directeur exécutif de la Solid Waste Association of North America : « En cas de doute, jetez-le ».

« Il y a beaucoup de gens qui sont ce que nous appelons des recycleurs pieux ou ambitieux », a déclaré Biderman à TMRW. « Ils disent : ‘Eh bien, ça doit être recyclable. Ceci est un contenant en plastique GLAD. »”

En réalité, cette mentalité rend moins probable qu’un recyclage réussi ait lieu – d’autant plus malheureux lorsque vous réalisez à quel point le recyclage est même tenté. Selon l’Environmental Protection Agency, seulement 30% des bouteilles d’eau en plastique sont recyclées.

Pour nous aider à devenir plus intentionnels dans nos habitudes écologiques, TMRW s’est entretenu avec les experts Biderman et David Keelig, président de la National Recycling Coalition, sur les plus grands mythes et idées fausses sur le recyclage.

Mythe : Vous devriez jeter tout ce que vous pensez être recyclable dans le bac de recyclage.

Est-il acceptable de recycler ce récipient en plastique contenant une salade à moitié mangée ? Ou ce vieux tuyau d’arrosage, ou ces batteries ? Vous pourriez penser que c’est mieux que de les envoyer directement à la décharge. Mais les articles qui ne sont pas recyclables – ou même simplement sales – ne se transforment pas comme par magie lorsqu’ils arrivent à l’installation de recyclage.

En fait, le plus gros problème pour ces installations est la contamination ou l’entrée de matériaux non recyclables dans le système, a déclaré Biderman. Les restes de salade, par exemple, contaminent non seulement son propre contenant en plastique, mais aussi les autres matières recyclables dans le bac.

« Il y a un taux de contamination d’environ 20 % aux États-Unis », a-t-il expliqué. « Donc, 20 % de la capacité de traitement utilisée dans une installation de recyclage typique est utilisée pour traiter des choses qui doivent être envoyées dans une décharge. »

Une bonne règle de base consiste à vérifier que tout ce que vous recyclez est «propre, lâche et sec», a déclaré Biderman.

« Vous savez quoi, cette bouteille d’eau est recyclable, mais je ne peux pas la jeter dans un bac de recyclage », a-t-il déclaré. « S’il est rempli d’eau, je dois le vider. »

Ce calcul permettra aux installations de recyclage d’économiser du temps, de l’énergie et de 50 € à 100 € la tonne, garantissant ainsi que leurs ressources sont consacrées à de véritables efforts de recyclage.

Mythe : Tout le plastique est recyclable.

Lorsque la Chine a adopté la politique de « l’épée nationale » en 2018, interdisant l’importation de plastiques de consommation recyclés ainsi que d’autres types de déchets, elle a envoyé des ondes de choc dans l’industrie du recyclage. Les États-Unis exportaient la plupart de leur plastique recyclé vers la Chine ; soudain, l’industrie s’est efforcée de traiter des centaines de milliers de tonnes au niveau national. Au cours des deux premiers mois, beaucoup de plastique recyclé sont allés aux décharges.

Heureusement, le marché s’est depuis adapté et de nouvelles installations domestiques sont apparues, prêtes à accepter et à traiter le plastique.

C’est-à-dire certains types de plastique.

Les plastiques sont classés en catégories numériques, ou codes d’identification des résines, en fonction des matériaux qui les composent. Vous pouvez généralement déterminer à quelle catégorie appartient un article en recherchant le symbole de recyclage classique « chasse de flèches » quelque part sur sa surface. Le symbole aura un nombre au milieu.

Selon Keelig, les 1 et 2 sont toujours recyclables. Ceux-ci incluent des articles de tous les jours, comme des sodas, du Gatorade et des bouteilles d’eau, ainsi que des bidons de détergent à lessive, de savon à vaisselle et de lait.

« C’est environ 80% à 90% du marché des plastiques », a déclaré Keelig. « Donc, si nous ne faisions que recycler ces articles, vous pourriez faire beaucoup de grandes choses et accomplir beaucoup de choses en termes de recyclage. »

Cependant, « National Sword » a posé un problème plus important pour les plastiques dans les 3 à 7 catégories, qui connaissent une demande intérieure beaucoup plus faible.

Keeling et Biderman nomment les contenants de yogourt, les sacs d’épicerie en plastique, les pellicules de plastique, les tuyaux en PVC et les jouets comme des articles qui sont généralement considérés comme recyclables dans les programmes en bordure de rue – et cela étaient recyclables, jusqu’en 2018. Maintenant, ils ne font qu’obstruer le système, et si vous essayez de les recycler, ils finiront probablement dans la décharge de toute façon. Au lieu de cela, vous devriez trouver des moyens de les réutiliser à la maison ou de trouver des plateformes de recyclage alternatives.

Par exemple, de nombreux magasins de détail collectent et recyclent les sacs d’épicerie et autres films plastiques. Il y a aussi TerraCycle, qui traite spécifiquement les matériaux difficiles à recycler.

Les règles exactes sur les numéros en plastique que vous pouvez recycler varient également en fonction de l’endroit où vous vous trouvez aux États-Unis. « C’est très spécifique à la communauté », a déclaré Biderman. « Vous devez le rechercher sur Internet ou obtenir une communication de votre entreprise d’ordures ménagères ou du gouvernement local. »

Mythe : Le recyclage commence et se termine au bac de recyclage.

Selon Biderman et Keelig, savoir recycler correctement n’est que la première étape pour devenir plus soucieux des déchets. Nous devons également ajuster nos modes de consommation – comme ce que nous consommons et combien – avant même que le recyclage n’entre en jeu.

« Numéro un, les gens devraient consommer moins », a déclaré Biderman. « La raison pour laquelle nous avons des problèmes dans le système des déchets et du recyclage est que nous générons tellement de déchets. Les gens doivent être plus attentifs à ce qu’ils génèrent et générer moins.

Cela signifie investir dans des sacs, des contenants, des bouteilles d’eau, des pailles et des torchons réutilisables, pour n’en nommer que quelques-uns.

Keeling a également souligné l’importance d’acheter des produits recyclés, stimulant ainsi l’industrie du recyclage dans son ensemble. De nombreux produits en papier, en aluminium et en plastique sont fabriqués à partir de contenu recyclé.

« Sachez simplement que vous ne recyclez pas tant que vous n’achetez pas recyclé », a déclaré Keelig. « Nous votons tous avec notre portefeuille. Pensez donc à ce que vous achetez en termes de recyclabilité.

