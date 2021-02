Tous les modèles d’iPhone en un coup d’œil

Apple a toujours innové. Certains d’entre eux étaient tellement en avance sur leur temps qu’ils ont tout simplement floppé. Avec le premier iPhone en 2007, la société a frappé le zeitgeist et a vraiment lancé la révolution des smartphones. Dans cet article, nous jetons un regard en arrière et vous présentons tous les modèles d’iPhone jusqu’à la gamme d’aujourd’hui.

Le premier iPhone – l’ancêtre

Après plusieurs années de travaux préparatoires, le premier téléphone mobile Apple est apparu en 2007, ce qui semble naturellement techniquement démodé par rapport aux smartphones actuels. L’appareil s’appelait simplement l’iPhone, et à l’époque, il était sensationnel à plusieurs égards.

Le premier iPhone de 2007 (© 2014 COURBE)

Il offrait un clavier à l’écran qui pouvait être caché. Le fondateur légendaire Steve Jobs avait annoncé l’ancêtre de tous les iPhones comme trois appareils en un: lecteur de musique avec écran large, téléphone mobile et appareil de communication Internet. Les points forts techniques comprenaient:

Écran tactile de 3,5 pouces

Appareil photo avec une résolution de 2 MP

Vitesse 2G

iPhone 3G et 3GS: l’iPhone devient utilisable

L’iPhone 3GS faisait fureur à l’époque (© 2014 COURBE)

Le premier iPhone a fait sensation, mais le modèle successeur, présenté environ six mois plus tard, était vraiment adapté au marché de masse. Parce que l’iPhone 3G a dominé la norme cellulaire 3G plus rapide. Et en 2008, l’App Store a ouvert ses portes pour la première fois. Le smartphone tel que nous le connaissons aujourd’hui prenait forme. Le successeur 3GS a suivi en 2009, avec le «S» pour la vitesse. Les modèles de deuxième génération ont apporté avec eux:

Appareil photo 3,1 MP (modèle 3GS)

processeur ARM plus rapide

Enregistrement et montage vidéo (3GS)

iPhone 4 – une vraie révolution

iPhone 4 et iPhone 4s ont offert un design plus moderne (© 2014 COURBE)

Le quatrième modèle est apparu en 2010 et a été une révolution à plusieurs égards. Son cadre métallique servait d’antenne. L’avant et l’arrière de l’appareil étaient en verre spécialement trempé. Le design de l’iPhone 4 était un accroche-regard. Et le successeur 4S de 2011 a apporté une autre innovation. Parce que cette fois, le «S» n’était pas synonyme de vitesse: Siri, l’assistant vocal, a été utilisé pour la première fois. Les points forts de ces iPhones étaient:

écran haute résolution («Retina») avec 960 × 640 pixels

Caméra frontale qui n’avait jamais existé auparavant

propre puce Apple A4 ou A5

Assistant vocal « Siri » (modèle 4s)

iPhone 5, 5c et 5s: plus gros, plus rapide et plus coloré

iPhone 5s (à gauche) et iPhone 5c (à droite) (© 2014 COURBE)

En 2012 et 2013, Apple a publié trois versions de l’iPhone 5. Le smartphone est devenu plus grand, mais aussi plus léger que ses prédécesseurs. Plus de mémoire et un processeur plus rapide figuraient parmi les valeurs internes. Et la série 5 avait besoin d’une nano SIM pour la première fois. Le «c» dans le 5c était synonyme de couleur. Désormais, l’iPhone était également disponible en couleurs (blanc, rose, jaune, bleu et vert). La Série 5 se caractérisait par:

Nouveau processeur A6 et A7 (en 5s)

Écran 4 pouces avec 640 x 1136 pixels

Double caméra: caméra principale 8 MP, caméra frontale 1,2 MP

Capteur d’empreintes digitales («Touch ID») dans le modèle 5s

iPhone 6 (Plus) et 6s (Plus): l’affichage continue de croître

Avec l’iPhone 6 Plus, Apple a introduit un très grand écran (© 2016 COURBE)

Avec les modèles présentés en 2014 et 2015, Apple a introduit l’ajout «Plus». Cela concernait les tailles d’affichage, qui ont encore augmenté. Dans le test, cet iPhone a polarisé la presse et les utilisateurs, car le smartphone ne rentre plus dans toutes les poches de chemise ou de pantalon. L’iPhone 6 Plus l’a porté à un imposant 5,5 pouces, tandis que la simple série 6 a géré avec 4,7 pouces. Les 6 en tant que successeur direct n’ont pas changé les dimensions de l’écran, mais ont affiné le concept de fonctionnement avec 3D Touch. Parce que maintenant, cela a également joué un rôle à quel point l’écran était pressé. Caractéristiques de la série 6:

haute résolution jusqu’à 1920 × 1080 pixels

Génération de processeur A8 et A9

Appareil photo principal pour la première fois avec 12 MP (6s et 6s Plus)

Enregistrement vidéo 4K avec les 6s et 6s Plus

L’iPhone 6 dans le test

iPhone SE – technologie actuelle, mais plus petite et moins chère

Le premier iPhone SE a de nombreux fans à ce jour (© 2016 COURBE)

Apple a construit son meilleur iPhone à ce jour, mais la presse et les utilisateurs réclamaient une alternative plus petite et moins chère. Et ils l’ont obtenu avec l’iPhone SE, la «Special Edition». Le modèle présenté en mars 2016 a séduit les acheteurs sensibles aux prix. Et Apple devait répéter le mouvement avec l’édition spéciale plus tard.

Dimensions et apparence de l’iPhone 5s

Technologie de l’iPhone 6s

pas de toucher 3D

Caméra frontale seulement 1,2 MP au lieu de 5 MP comme sur l’iPhone 6s

L’iPhone SE dans le test

iPhone 7: l’iPhone devient encore plus intéressant pour les photographes

Bien sûr, l’iPhone 7 a également fait partie de l’équipe éditoriale de 45secondes.fr à l’époque (© 2018 COURBE)

La première SE était une sorte de version intermédiaire, suivie de la prochaine génération d’appareils en septembre 2016 avec les iPhone 7 et 7 Plus. Le nouveau processeur (A10 Fusion Chip) devrait fonctionner deux fois plus vite que son prédécesseur. La décision d’Apple de se passer de la prise classique pour écouteurs a fait sensation et enthousiasme. Et le modèle Plus a rendu le smartphone encore plus intéressant pour les utilisateurs de photo avertis, car Apple a introduit l’effet bokeh, qui n’était auparavant disponible que pour les appareils photo reflex coûteux:

Le bouton d’accueil est uniquement indiqué. Au lieu d’un interrupteur, 3D Touch est utilisé

Les tailles d’affichage sont restées à 4,7 et 5,5 pouces (plus)

Caméra frontale 7 MP

stabilisation optique de l’image

Double caméra dans l’iPhone 7 Plus, double zoom optique

L’iPhone 7 dans le test

iPhone 8 avec chargement par induction pour la première fois

L’iPhone 8 était le dernier iPhone avec un bouton d’accueil pendant un certain temps (© 2020 Apple)

Avec l’iPhone 8 présenté en 2017, Apple a conservé l’ajout éprouvé d’un modèle Plus. L’appareil en verre et en aluminium introduit une charge sans fil (inductive) via l’arrière de l’appareil. La taille d’affichage n’a pas changé par rapport à son prédécesseur. L’iPhone 8 est la mère optique de la deuxième génération SE, toujours d’actualité aujourd’hui. Le smartphone avait beaucoup à offrir:

Puce bionique rapide A11

Écran True-Tone qui adapte les couleurs aux conditions d’éclairage

Mode portrait dans la version plus

L’iPhone 8 dans le test

iPhone X: le 10e anniversaire

De nombreux autres fabricants ont imité l’encoche de l’iPhone X (© 2018 COURBE)

Le «X» dans le nom n’est pas une lettre, mais le chiffre romain 10. En 2017, l’iPhone a fêté ses dix ans. Et comme prévu à l’avance, Apple a de nouveau donné beaucoup techniquement. L ‘«écran Super Retina HD» aux coins arrondis était presque sans bordure. Sauf une petite encoche sur le bord supérieur, qui peut désormais être trouvée comme une «encoche» sur de nombreux autres smartphones. L’année suivante, les Xs et l’iPhone Xs Max sont arrivés sur le marché, qui ont reçu un processeur plus rapide avec l’A12. L’iPhone Xr était positionné entre les deux appareils, dont l’affichage était entre les Xs et Xs Max et ne devait se débrouiller qu’avec un seul objectif d’appareil photo.

Plus de bouton d’accueil, à la place de contrôle gestuel

Reconnaissance faciale tridimensionnelle avec Face ID

Double SIM (nano SIM et eSIM) pour XS et XS Max

Tailles d’écran entre 5,8 et 6,5 pouces, Xr avec 6,1 pouces

L’iPhone X dans le test

Avec l’iPhone 11, il sera à nouveau plus coloré

L’iPhone 11 Pro est le premier téléphone Apple avec une triple caméra (© 2019 COURBE)

Encore, encore et encore – c’est peut-être ainsi que la devise d’Apple peut être décrite, ce qui se reflète également dans la série iPhone 11. Encore plus d’appareils photo (trois dans la version Pro), un processeur encore plus rapide (A13 Bionic) et des couleurs de boîtier élégantes caractérisent la série, qui comprend les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Triple caméra (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif), uniquement double caméra sur iPhone 11

Nouveau mode nuit pour les amateurs de photo

Design inchangé par rapport à son prédécesseur

Adieu 3D Touch

L’iPhone 11 dans le test

iPhone 12 et iPhone SE – la gamme actuelle

Par rapport à l’iPhone 12 mini, même un stylo a l’air gros (© 2021 COURBE)

Dans la gamme actuelle d’Apple, il devrait vraiment y avoir un smartphone adapté à tous les goûts et à tous les budgets. La SE (deuxième génération) a déjà été mentionnée. En termes de design et de dimensions, il est similaire à l’iPhone 8, mais utilise les dernières technologies. Il est compact et moins cher que l’iPhone 12. Il est proposé en quatre versions: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et Pro Max.