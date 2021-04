Tous les Mexicains qui ont marqué l’histoire aux Oscars

Les Prix ​​Oscar sont les prix les plus importants décernés dans l’environnement cinématographique, positionnant leurs lauréats dans un secteur important de l’industrie cinématographique. Comme nous le savons, la plupart de ces statuettes ne quittent pas les frontières des États-Unis pour des raisons évidentes, il est donc difficile pour d’autres nations de prendre leur place dans cet événement.

Le Mexique est l’un des pays qui a le plus triomphé lors de la cérémonie, dans différents secteurs, et ici nous vous présentons les personnes qui ont marqué l’histoire. ETCette année, ils seront représentés par Carlos Cortés, Jaime Baksht et Michelle Couttolenc, qui sont nominés pour le meilleur son pour Sound of Metal et chercheront à faire partie de la liste suivante. Ne le manquez pas!

+ Tous les lauréats des Oscars mexicains:

– Alfonso Cuaron: lauréat du prix du meilleur réalisateur en 2014 pour Gravity et du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et du meilleur film étranger pour Rome en 2019.

– Guillermo del Toro: Récompensé en 2018 comme meilleur réalisateur et meilleur film pour La Forma del Agua.

– Alejandro González Iñárritu: Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario original en 2015 pour Birdman ou (The Unexpected Virtue of Ignorance) et en 2016, il a remporté la statuette du meilleur réalisateur pour The Revenant. En 2017, il a également remporté un Oscar spécial pour le projet de VR « Carne y arena ».

– Lupita Nyong’o: Jusqu’à présent, elle est la seule actrice mexicaine à avoir remporté un prix. Elle l’a fait en 2013 en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour 12 ans d’esclave.

– Mastache Cruz Antonio Contreras: faisait partie du groupe d’animateurs de Spider-Man: un nouvel univers de 2018, qui a été récompensé comme meilleur film d’animation.

– Anthony Quinn: gagnant de deux Oscars du meilleur second rôle pour Viva Zapata! en 1952 et par Lust for Life en 1956.

– Emile Kuri: Meilleur design de production en 1949 pour The Heiress et en 1954 triomphant pour Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

– Eugenio Caballero: gagnant du meilleur design de production pour Pan’s Labyrinth, réalisé par Guillermo del Toro en 2006.

– Emmanuel Lubezki: multi-gagnant des Oscars à trois reprises pour la meilleure photographie. En 2014, il l’a fait avec Gravity, en 2015 avec Birdman et en 2016 avec El Renacido.

– Guillermo Navarro: il a remporté la statuette en 2006 de la meilleure photographie pour Pan’s Labyrinth.

– Manuel Arango: en 1971, il remporte le prix du meilleur court métrage documentaire et du meilleur court métrage pour Centinelas del silencio, la seule fois où la même production remporte les deux catégories.

– Béatrice De Alba: vainqueur du meilleur maquillage en 2002 pour Frida.

– Gonzalo Gaviria: il faisait partie de l’équipe gagnante du meilleur son en 1974 pour The Exorcist.