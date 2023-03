Tous les Mexicains nommés aux Oscars 2023

in

PRIX DES OSCARS 2023

Pas seulement Guillermo del Toro avec Pinocchio ! Ce sont les cinéastes envisagés dans la 95e édition des Oscars.

©GettyPas seulement Guillermo del Toro ! Tous les Mexicains nominés pour les Oscars 2023.

Il ne reste plus que trois jours pour la livraison du Oscars 2023. Le prochain 12 mars la cérémonie sera finalement tenue par le académie hollywoodienne. De grands candidats des États-Unis sont en tête des catégories, mais en plus, un groupe de Mexicains bien connus a su faire de la place parmi les considérations à représenter l’Amérique latine.

Aux Oscars 2022, un cinéaste mexicain expérimenté a été considéré dans plus d’une catégorie. Il s’agit de Guillermo del Toroqui a présenté L’allée des âmes perdues et qui a remporté des nominations pour le meilleur film, la meilleure photographie, la meilleure conception de costumes et la meilleure conception de production. Cette année, le réalisateur reviendra au grand gala pour représenter un autre projet.

Il s’agit de Pinocchio de Guillermo del Torola bande appelée Meilleur film d’animation dans lequel il partage les crédits avec Mark Gustafson, Gary Ungar et Alex Bulkley. Disponible pour profiter de Netflixla fiction réinvente la célèbre histoire de la marionnette en bois en format musical et avec une animation en stop motion, c’est-à-dire image par image.

Cependant, il n’est pas le seul Mexicain à se battre pour une statuette. Dans la catégorie de Meilleur court métrage d’action en direct c’est trouvé la pupille, écrit et réalisé par l’Italienne Alice Rohrwacher. Cependant, cette pièce disponible en Disney+ Il est produit par le Mexicain Alfonso Cuarón. A cette occasion, l’histoire est basée sur une lettre de Noël que l’écrivain Elsa Morante a envoyée à son ami Goffredo Fofi à Noël 1971.

+ Bardo d’Alejandro González Iñárritu, parmi les nominés

Bardo, fausse chronique de quelques vérités est considéré dans la catégorie des Meilleure photographie par les travaux de Darius Khondji. Le film, qui fait partie du catalogue Netflix, a été écrit et réalisé par Alejandro González Iñárritu. Protagonisée par Daniel Giménez Cachole film suit un journaliste mexicain qui cherche à se réconcilier avec sa mémoire et son identité.

