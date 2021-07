Tous les mèmes les plus drôles sur le baiser de Tom Holland et Zendaya

Nicki Minaj? « Elle aurait dû garder un œil sur Zendayerrrr »

Bien bien bien, qu’est-ce qu’on a là alors ? Tom Holland et Zendaya ? Embrasser? Tout le monde sur les réseaux sociaux perd la tête et plonge les chronologies dans le chaos absolu ? Mèmes ?? A propos de Nicki Minaj ?!! Et Jake Gyllenhaal ??!! Oui. A tout ce qui précède.

Les rumeurs selon lesquelles Tom Holland et Zendaya seraient un couple dans la vraie vie tourbillonnent autour du couple depuis des années. Les deux Homme araignée les co-stars ont même commenté publiquement dans le passé qu’elles n’étaient que de très bons amis et qu’elles n’avaient pas de relation amoureuse.

pourtant (!), de nouvelles photos, publiées par Page Six, sont maintenant apparues de Tom et Zendaya embrassant le siège avant de la voiture de Tom alors qu’ils attendaient à un feu rouge à Los Angeles et tous ceux qui ont passé les 4 dernières années à manifester Tomdaya dans l’existence sont, évidemment, en train de s’effondrer.

Peu de temps après que les photos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les mèmes ont commencé à affluer avec des gens faisant exactement les mêmes blagues sur Nicki Minaj et Jake Gyllenhaal.

Voici tous les mèmes et réactions les plus drôles au baiser de Tom Holland et Zendaya…

Les mèmes de Tom Holland et Nicki Minaj deviennent viraux après les photos du baiser de Zendaya. Photo : Kevin Winter/Getty Images, @nickiminaj via Instagram

Les mèmes sur le baiser de Tom et Zendaya…

Vous connaissez cette scène dans Communauté quand Troy rentre dans son appartement avec des pizzas pour découvrir que tout est soudain en feu et que tout le monde crie ? Très ça.

Des gens confus quant à savoir s’ils étaient plus jaloux de Tom ou de Zendaya, aux gens qui avaient prié les dieux Tomdaya depuis leur première scène dans Retour à la maison, la chronologie était vraiment florissante.

« Tom Holland et « TOM HOLLAND

Zendaya a été ET ZENDAYA

tacheté de baiser » ONT ÉTÉ

BAISER REPÉRÉ » pic.twitter.com/FAd7u9BhVR — Anna | en attendant NWH 🕷🕸 (@tomspeterx) 2 juillet 2021

Les mèmes sur Tom Holland qui « trompe » Nicki Minaj…

Vous savez qui est ne pas dormir paisiblement après avoir découvert que Zendaya et Tom Holland sont enfin en couple ? Nicki Minaj. Ou du moins, la version fictive de Nicki Minaj qui entretient une relation avec la version fictive de Tom Holland depuis de nombreuses années.

Pour le contexte, la blague sur le bébé papa de Tom Holland et Nicki Minaj a commencé en 2019, grâce à un compte de fan (@tomnetherlands) qui a publié plusieurs montages vidéo avec des histoires fictives élaborées sur la relation de Tom avec Nicki et James Charles. Tom a même abordé la blague de longue date sur Internet dans une interview avec GQ. Sa réponse ? « Cela m’a vraiment stressé, puis j’ai vu que c’était Nicki Minaj. Et puis j’ai réalisé que je n’avais jamais rencontré Nicki Minaj. »

Je pense que nous sommes tous heureux pour Zendaya & Tom, mais prenons un moment pour apprécier la merveilleuse relation de Nicki & Tom au fil des ans. pic.twitter.com/nSS9MCkqOW — (@photonsblast) 2 juillet 2021

Et les mèmes sur la rupture de Tom Holland et Jake Gyllenhaal…

Si vous vous êtes connecté à un moment quelconque de la tournée de presse pour Spider-Man : loin de chez soi, vous saurez trop bien sur la bromance de Tom et Jake Gyllenhaal. Non, directement romance.

En fait, le deuxième anniversaire de Tom et Jake racontant leur amour sur le tapis rouge au Loin de la maison la première était il y a seulement une semaine. Maintenant, tout le monde fait la même blague à propos de Jake… Alexa, joue ‘Good 4 U’ d’Olivia Rodrigo.

ALERTE NOUVEAUX COUPLES A repéré Jake Gyllenhaal en train de dîner seul après la publication de photos de tom Holland et de zendaya partageant un baiser pic.twitter.com/jy5ezA0Sth — jo LOKI SZN | semi ia (@PLAYB0iLOKI) 3 juillet 2021

JUST IN: L’activité Spotify montre Jake Gyllenhaal écoutant « good 4 u » d’Olivia Rodrigo en boucle depuis que des photos de paparazzi de Zendaya et Tom Holland s’embrassant ont fait surface pic.twitter.com/mXkcqPmg9e – wendy (@valcaroI) 2 juillet 2021

Tomdaya ? Nous sommes prêts!

