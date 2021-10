Tous les meilleurs mèmes emoji Red Flag de la tendance virale Twitter

in







L’emoji drapeau rouge est devenu un mème viral et il a envahi Twitter et Facebook.

Les médias sociaux sont le lieu où naissent toutes les dernières tendances. Il suffit d’une personne pour lancer une tendance et avant que vous ne le sachiez, tout le monde sur Twitter, Instagram et Facebook saute à bord. Vous vous souvenez de cette époque où vous ne pouviez pas échapper à la vue Sco Pa Tu Manaa ou Bomboclaat sur votre fil Twitter ? Et comment pourrions-nous oublier quand Cheugy est devenu une chose sur TikTok ? Ouf, quel temps pour être en vie.

Eh bien, vous avez probablement remarqué que les emojis du drapeau rouge ont récemment fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement !? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons. Voici le mème expliqué.

LIRE LA SUITE: Qu’est-ce qu’un bracelet de soutien-gorge ? Voici comment créer le dernier article de mode de TikTok

Que signifient les mèmes emoji Red Flag ? La tendance Twitter expliquée

Tous les meilleurs mèmes emoji Red Flag de la tendance virale de Twitter. Image : Getty Images, CBS

Les drapeaux rouges symbolisent généralement un danger imminent ou ils sont agités pour attirer l’attention sur un problème particulier. Vous avez entendu parler des drapeaux rouges relationnels, n’est-ce pas ? Lorsque certains comportements indiquent que vous devez rester à l’écart de quelqu’un. Eh bien, sur les réseaux sociaux, la définition n’est pas si différente.

Les gens ont partagé leurs déclarations de drapeau rouge aux côtés de plusieurs emojis de drapeau rouge sur Twitter et c’est devenu un mème viral qui se propage maintenant à d’autres plateformes de médias sociaux. Alors que certains concernent les relations et les rencontres, d’autres tweets concernent tout, des préférences alimentaires aux opinions controversées sur les films et les émissions de télévision.

Voici quelques-uns des meilleurs mèmes de drapeau rouge sur Twitter.

« shrek n’est pas si bon » — ♡ briancée ♡ (@yungchipotle) 12 octobre 2021

passer toute la journée sans me parler – INA (@inaflorescaa) 12 octobre 2021

« l’eau est méchante pour moi » – Charles lee gay. (@broadwaytail) 11 octobre 2021

« Je n’aime pas Beyoncé »🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – eliza. ❤️ (@tillwaterfall) 11 octobre 2021

« Je déteste les Lions » – Fiona Applebum dit #BlockShaunKing 🍎 (@WrittenByHanna) 12 octobre 2021

« mon ex et moi sommes toujours amis » — 🧘🏾‍♀️ (@mykelrenee) 12 octobre 2021

mon ex est fou – Naira Banks (@jackieaina) 13 octobre 2021

dehors toute la nuit mais ne poste pas sur son histoire. ?? – Septimus Prime (@septimusajprime) 12 octobre 2021

« À qui est-ce ? » Elle : *gémit pour éviter la question*🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Romain. ️🐰 (@rellRomaNce) 12 octobre 2021

« Il y a un podcast incroyable que vous devez consulter appelé The Joe Ro— » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ?? – Meena Harris (@meena) 13 octobre 2021

« Oh toi sous la douche sans moi » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩 ?? — 𝐌𝐮𝐯𝐚⚜️ (@rebelleflowerr_) 12 octobre 2021

» je suis juste en train de me détendre » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — kodi dior (@kwylaa) 12 octobre 2021

« GRAND ASCENSION » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Nuit de célébrité 👑♎️♎️♎️♎️♎️♎️✨💎 (@HOLLYandherEGO) 12 octobre 2021

coiffeur: « hey boo » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – amante certifiée. (@keepingupwliy) 12 octobre 2021

Quels sont vos drapeaux rouges ? Tweetez-nous @45secondes.fr et faites-le nous savoir !

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂