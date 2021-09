Tous les meilleurs mèmes de Steve de Blue’s Clues à propos de sa vidéo de retour émotionnelle

Voici tous les meilleurs mèmes de Steve de Blue’s Clues après son retour dans la vidéo virale de Nick Jr..

Si vous étiez un enfant ayant accès à un téléviseur à tout moment entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il est probable que vous ayez rencontré Les indices du bleu.

L’émission pour enfants Nickelodeon s’est déroulée de 1996 à 2006 et a suivi un animateur portant un haut vert à rayures avec son chien animé Blue alors qu’ils partaient à l’aventure et tentaient de résoudre un mystère avec le public. Le premier animateur de l’émission, Steve Burns, a animé la série pendant les quatre premières saisons avant de partir avec émotion dans un épisode de 2002 intitulé « Steve Goes to College ». Il a ensuite laissé la série (et Blue) entre les mains de son jeune frère Joe.

Maintenant, pour célébrer le 25e anniversaire du premier épisode de la série (oui, vous êtes si vieux), Steve a partagé un message sincère à ses fans, disant qu’il « ne les a jamais oubliés ».

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Nick Jr., Steve est revenu avec un message qui nous a émus.

Après avoir évoqué son départ brutal en 2002, Steve a expliqué à quel point le fait d’aller à l’université lui a permis de faire beaucoup de choses qu’il a toujours voulu faire et comment nous devrions tous être fiers de ce que nous avons accompli ensemble depuis qu’il a quitté la série. il y a des années.

« Regardez tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez accompli pendant tout ce temps », a-t-il déclaré. « Et c’est juste, c’est tellement incroyable, n’est-ce pas ? Je veux dire, nous avons commencé avec des indices et maintenant c’est quoi ? Les prêts étudiants, les emplois et les familles, et certains d’entre eux ont été assez difficiles, vous savez ? Je sais que tu sais.

« Et je voulais te dire que je n’aurais vraiment pas pu faire tout ça sans ton aide. Je suppose que je voulais juste dire qu’après toutes ces années, je ne t’ai jamais oublié… jamais. Et je suis super content que nous soyons ‘ vous êtes toujours amis.

Inutile de dire qu’Internet était une épave émotionnelle absolue après avoir regardé la vidéo. Une personne l’a vraiment résumé en écrivant : « Nous sommes tous tellement endommagés émotionnellement depuis un an et demi que Steve de Blue’s Clues s’est dit ‘Je dois m’adresser à la nation’. » Un autre était d’accord : « Savez-vous à quel point les choses doivent aller mal pour que Steve de Blue’s Clues intervienne ?

Voici tous les meilleurs mèmes sur Steve de Les indices du bleu revenir:

Nous sommes tous tellement endommagés émotionnellement par cette dernière année et demie que Steve de Blue’s Clues s’est dit « Je dois m’adresser à la nation » – Jaron Myers (@jaronmyers) 8 septembre 2021

Savez-vous à quel point les choses doivent aller mal pour que les indices de Steve from Blue interviennent – gabbi « gabbi boyd » boyd (@GabbiBoyd) 8 septembre 2021

*les millennials s’accrochent à une ficelle à cause de tout ce que notre génération a vécu*

steve from blues indices 20 ans plus tard : pic.twitter.com/YMzbIRvTNa – petite goule lavande 🦇 (@sunflower_c8e) 8 septembre 2021

Stéphane ??? Fier de moi???? OMG.

Blues Clues Steve est fier de moi et dit que j’ai toujours l’air bien donc tu ne peux pas me dire MERDE pour le reste de la semaine – Lil Nas Ash (@adashtra) 7 septembre 2021

Relations parasociales ? Seulement quand c’est Steve.

moi : je DETESTE les relations parasociales !!! 🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️🙅🏽‍♀️ steve from blues indices : je ne t’ai jamais oublié moi: pic.twitter.com/KscMEmbwwK – raegan (@raegarooni) 7 septembre 2021

Steve, reviens nous donner des indices d’adultes. S’IL TE PLAÎT.

Nous avons besoin d’un redémarrage de Blues Clues où Steve nous apprend à être des adultes, parce que MIEL, je pourrais utiliser un indice ou deux – Emma Hausler (@emmahausler) 7 septembre 2021

Vraiment la plus longue amitié que nous ayons jamais eue.

Si vous avez besoin de nous, nous serons sur YouTube pour revoir les aventures de Steve et Blue…

