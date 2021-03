Voici tous les meilleurs mèmes et réactions à l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

C’est ici, le moment que nous attendions tous: Meghan Markle et le prince Harry se sont finalement assis pour une interview révélatrice avec Oprah Winfrey dimanche soir (7 mars) et le thé grondait.

Comme vous le savez probablement déjà, il y a eu beaucoup au sein de la famille royale britannique, ce qui a conduit Meghan et Harry à abandonner tous leurs fonctions royales en 2020. Meghan a été victime d’abus de la part des médias et du public depuis sa rencontre avec Harry, ce qui n’a fait qu’augmenter lors de leur abdication (surnommée « Megxit »). Le couple est resté silencieux sur les effets d’être constamment traqué par les médias mais il était enfin temps pour eux de raconter leur histoire.

Du prince Charles ignorant les appels de Harry au couple révélant qu’ils attendaient une petite fille, l’interview était remplie de révélations auxquelles vous n’auriez jamais pensé.

Voici quelques-uns des meilleurs mèmes sur l’interview de Meghan Markle et du prince Harry.



Tous les meilleurs mèmes de l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey. Image: CBS

La princesse Diana a quitté l’argent du prince Harry

Le prince Harry a révélé que la famille royale l’avait coupé financièrement au début de 2020 et qu’il avait survécu grâce à l’argent hérité de sa mère, la princesse Diana. L’argent lui a été remis à l’âge de 30 ans et représenterait plus de 20 millions de livres sterling (bien que cela devait être partagé avec son frère). Harry a dit: « J’ai ce que ma mère m’a laissé et sans cela nous n’aurions pas pu le faire. C’est comme si elle l’avait vu venir et elle a été avec nous tout au long de ce processus. »

La princesse Diana a laissé mon garçon vexer l’argent. Une vraie princesse jamaïcaine – SB 🤞🏿 (@Sebby_VI) 8 mars 2021

Tyler Perry a fait plus pour Meghan Markle et le prince Harry que pour la famille royale

Celui-ci est quelque chose que vous n’avez probablement pas vu venir. L’acteur, réalisateur et milliardaire Tyler Perry a en fait donné à Meghan et Harry un lieu de séjour et de sécurité pendant qu’ils découvraient ce qu’ils allaient faire en Californie. Le couple était à l’origine au Canada, mais sa sécurité a été enlevée et a déménagé à Los Angeles. Pendant qu’ils se réunissaient, Tyler a gentiment proposé de les aider.

« Nous n’avions pas de plan et nous avions besoin d’une maison et il a également offert la sécurité, ce qui nous a donné une marge de manœuvre pour essayer de comprendre ce que nous allions faire », a déclaré Meghan. Tyler venir à la rescousse n’était pas ce que tout le monde a vu venir et nous nous attendons à voir le film Madea Goes to London en 2022.

Tu sais juste que Tyler Perry est en train d’écrire Madea va à Londres pendant que nous parlons – Steadman ™ (@AsteadWesley) 8 mars 2021

pas le prince harry restant chez madea pendant 3 mois quel genre de problème de simulation – hans 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@voteforhani) 8 mars 2021

ngl j’ai hâte que Tyler Perry présente: Heavy Is the Crown – Hannah Giorgis | ሀና ጊዮርጊስ (@hannahgiorgis) 8 mars 2021

ILS ONT DÉMÉNAGÉ À LA MAISON DE TYLER PERRY ET IL A PAYÉ POUR LEUR SÉCURITÉ? C’est la meilleure interview de tous les putains de temps, foutez-vous Frost / Nixon, votre journée est finie. – Sara Benincasa (@SaraJBenincasa) 8 mars 2021

Le prince Charles a cessé de répondre aux appels de Harry

Le prince Harry a révélé que son père avait en fait cessé de répondre à ses appels pendant que Meghan était critiquée par la presse britannique. Harry a dit qu’il se sentait « vraiment déçu » par son père mais finalement il l’aimera toujours.

« Il y avait un moyen de faire cela, mais pour nous, pour ce syndicat et les spécificités de sa race, il y avait une opportunité, de nombreuses opportunités, pour ma famille de montrer un soutien public », a déclaré Harry.

Meghan: Je ne peux pas dire de noms

Harry: mon père ne répond pas au téléphone! – Asiago (@fkaLuna_) 8 mars 2021

Entre cela et The Crown, le prince Charles connaît la pire année de relations publiques depuis que nous l’avons tous entendu dire qu’il voulait être le tampon de Camilla – Tom et Lorenzo (@tomandlorenzo) 8 mars 2021

Les expressions faciales d’Oprah Winfrey

Grâce aux expressions faciales d’Oprah, nous avons maintenant encore plus de mèmes. Oprah (qui est déjà une reine mème) a varié du dégoût au choc et au chagrin tout au long de l’interview, prouvant pourquoi elle est la PDG d’interviewer des célébrités.

La seule chose qui sauvera la reine pour le moment est Red Table Talk.

Étonnamment, la reine est l’un des membres les plus indulgents de la famille royale. Meghan a dit qu’elle était « adorable et facile » lors de leur première rencontre et qu’elle adorait être en sa compagnie. Elle a également ajouté: « La reine, par exemple, a toujours été merveilleuse pour moi. » Les autres, cependant? PRISON! Appelez maintenant Jada Pinkett-Smith au téléphone.

La prochaine saison de La Couronne est gâté pour le matériel.

La Couronne La salle des écrivains est probablement dans le chaos en ce moment. Les blagues s’écrit vraiment elles-mêmes.

La monarchie britannique est-elle terminée?

Y a-t-il vraiment un besoin de la monarchie britannique, vraiment? Une fois La Couronne est au-dessus de quel est leur but? À moins que Meghan et Harry ne soient couronnés, nous n’en voulons plus.

UNE FOIS ENCORE, L’AMÉRIQUE VAINCRE LA MONARCHIE BRITANNIQUE EN RENVERSANT DU THÉ – Gabrielle Cornish (@ gcornish91) 8 mars 2021

En conclusion, Stan Meghan et Harry pour une peau claire x

.

