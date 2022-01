Tous les jurons anglais classés de « légers » à « plus forts » dans l’enquête

Tous les jurons en anglais ont maintenant été classés et classés par ordre de leur caractère offensant par le régulateur britannique de la radiodiffusion.

Les mots vont de « vache » dans la section douce à « enculé » dans la section la plus forte.

L’Ofcom a interrogé plus de 200 personnes à travers le Royaume-Uni en 2020 pour découvrir la perception qu’ont les gens des mots et classer leurs conclusions.

Un porte-parole a déclaré à Indy100 : « Les résultats proviennent de nouvelles recherches sur les attitudes des gens envers un langage et des gestes potentiellement offensants dans la radiodiffusion, la plus grande étude de ce type réalisée par Ofcom.

« Les résultats sont essentiels pour soutenir notre travail sur les normes de diffusion afin de protéger les téléspectateurs et les auditeurs, en particulier les enfants. »

Les mots comprenaient ceux qui avaient une aura générale d’offense, ainsi que ceux liés à la race et à l’ethnicité, au sexe et à la sexualité, aux conditions de santé, aux parties du corps, aux références sexuelles, aux insultes religieuses et même aux gestes de la main.