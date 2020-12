Tous les jours: le menu du jour pour la famille Emiya reporté jusqu’en 2021

Le site officiel et le compte Twitter du prochain jeu Tous les jours: Menu du jour pour la famille Emiya a annoncé un retard. le Nintendo Le titre de Switch devait initialement être lancé cette année, mais a été repoussé au moins jusqu’à l’année prochaine, mais la date de sortie officielle est inconnue.

Le site officiel entre dans les détails et déclare que le retard vise à améliorer encore la qualité du jeu. Le développeur s’excuse pour les retards et remercie les fans pour leur soutien. Le retard précédent était dû au développement de problèmes causés par la situation du COVID-19, qui a été un problème pour de nombreux développeurs cette année.

Tous les jours: Menu du jour pour la famille Emiya est un jeu de simulation de cuisine basé sur le populaire Sort séries. Les images d’aperçu montrent Shiro avec Saber, Rin et Sakura ensemble dans la cuisine.

Dans le jeu, les joueurs hacheront les ingrédients, cuisineront et frire les plats pour les rendre aussi délicieux que possible. Saber, Sakura et Rin relèveront divers défis. Bien que le jeu soit un simulateur de cuisine, il aura également une histoire originale unique à la série.

Le site officiel japonais explique en détail les quatre personnages principaux et leurs spécialités. En commençant par Saber, elle est la servante de Shiro qui réside dans la maison d’Emiya. Rin est le camarade de classe de Shiro et le sixième successeur de la famille Tosaka. Sa spécialité est la cuisine chinoise.

Sakura est plus jeune que Shiro mais prend des cours de cuisine auprès de sa famille. Elle devient bonne en cuisine, en particulier dans les plats occidentaux. Shiro est un apprenti magicien avec de nombreuses compétences. Il excelle dans la cuisine maison.

Tous les jours: Menu du jour pour la famille Emiya est prévu pour être un téléchargement numérique via la boutique Nintendo Switch. Le jeu est un jeu solo et le classement n’a pas encore été déterminé. Le titre n’est pas prévu pour le moment sur une autre plate-forme, mais cela pourrait changer à l’avenir.

Tous les jours: Menu du jour pour la famille Emiya avait précédemment annoncé son lancement au Japon mais aussi en Amérique du Nord. Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup d’informations supplémentaires concernant la version nord-américaine. Le développeur travaille toujours sur le site Web en anglais.

