Tous les jeux Xbox Game Pass, lesquels arrivent et lesquels partent en 2023

Bien que le service passe de jeu xbox Il est l’un des plus populaires auprès des joueurs en raison du grand nombre de jeux vidéo qu’il propose.Chaque mois, il continue de mettre à jour son catalogue, de nouveaux jeux arrivent alors que d’autres ne sont plus disponibles pour ses abonnés.

Ce 2023, Xbox Game Pass a préparé la première de plusieurs titres attendus tels que » Persona 3 Portable » et » Persona 4 Golden », bien qu’il verra également la sortie de livraisons telles que » Personne ne sauve le monde » ‘ et » Windjammers ». C’est pourquoi nous vous laissons ici la liste des jeux qui arrivent et ceux qui quittent le Xbox Game Pass.

Les jeux quittent le Xbox Game Pass en janvier 2023

Personne ne sauve le monde

Danganronpa: Déclenchez Happy Havoc AE

puperazzi

Coupe-vent 2

L’Anacrouse

Ces jeux quitteront Game Pass le 15 janvier.

Jeux à venir sur Xbox Game Pass en janvier 2023

Auparavant, le Xbox Game Pass avait déjà révélé les titres qui arrivaient à son service, de nombreux joueurs attendant avec impatience la sortie des ports »Persona » pour PC, ainsi que l’arrivée de »Monsters Hunter Rise », qu’il a sorti sa version pour PC l’année dernière.

Persona 3 portable : 19 janvier 2023

Persona 4 Golden : 19 janvier 2023

Monster Hunter Rise : 20 janvier 2023

Age of Empires 2 : édition définitive : 31 janvier 2023

Inkulinati : 31 janvier

Pour le moment, seuls les titres qui arriveront sur Xbox Game Pass en janvier ont été révélés, même si comme d’habitude la liste continuera de changer tout au long de l’année, Microsoft confirmant déjà l’arrivée de »Atomic Heart », »STALKER 2 » », »Lies of P », »Replaced » et des exclusivités comme »Starfield ».

Voici une liste de tous les jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass tout au long de 2023, bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour sa sortie :

roboquest

Amnésie : le bunker

Chemin vers les bois

Blazblue : Bataille de balises croisées

Flintlock: Le Sige de l’aube

Effort d’équipement coupable

Valheim

Age of Mythology : Raconté

Ara : Histoire inédite

arc 2

Bounty Star

broussailleux

Cassette bêtes

Donjons Cocon 4

Chronique d’Eiyuden : cent héros

Ereban : l’héritage de l’ombre

troupeau

Hollow Knight: Chanson de soie

Arcanes de la propriété

Hot Wheels Unleashed Édition GOTY

humanité

Guitares infinies

Rues folles

maquette

maraudeurs

Animaux fêtards

Simulateur de pigeon

Chemin de fer Empire 2 Ravenlock

Elle Rêve Ailleurs

Cendre solaire

spirittea

Le gros con

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Costumes assoiffés

Turnip Boy vole une banque

Warhammer 40,000: Darktide