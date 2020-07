Tous les jeux vidéo gratuits à jouer ce week-end (31 juillet-2 août)

Désintégration, Call of Duty: Modern Warfare 2 et 20XX star dans les meilleures options pour jouer sans payer un euro ce week-end

Comme chaque semaine, de Areajugones Nous essayons de vous rendre un peu plus agréable pendant le week-end pas besoin de quitter la maison ni de dépenser un seul euro. Pour cela, nous vous proposons une liste de jeux vidéo de toutes sortes et pour tous les goûts dont vous pouvez profiter gratuitement pendant ces jours. La liste que nous laissons ci-dessous comprend les deux jeux qui peuvent prétendre rester avec eux pour toujours en tant qu’œuvres dont nous ne pouvons profiter gratuitement que pendant une durée limitée et même des démos d’œuvres qui arriveront bientôt.

Ci-dessous vous trouverez une liste avec les jeux gratuits les plus remarquables pour ce week-end. Et, ci-dessous, vous pouvez consulter tous les jeux vidéo qui sont disponibles gratuitement pendant ces jours commandés par plateformes.

Jeux gratuits en vedette

Désintégration (PC, PS4, Xbox One)

Comme cela a été rendu public, “Les joueurs pourront s’engager dans des batailles effrénées dans les trois modes multijoueurs ou plonger dans la campagne solo captivante, en profitant du fait que le jeu complet sera disponible gratuit sur toutes les plateformes tout au long du week-end, à partir du jeudi 30 juillet“

Disintegration est un jeu de tir de science-fiction à la première personne avec des éléments de stratégie en temps réel. Montez sur un gravicule lourdement armé, prenez les devants avec vos troupes sur le terrain dans une campagne solo passionnante et participez à une frénésie de PvP multijoueur.

Campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée (PS4)

Il y a des jours ont été annoncés les jeux qui feraient partie de PS Plus en août 2020. Ce mois-ci, nous pouvons télécharger Fall Guys: Ultimate Knockout, Call of Duty Modern Warfare 2 Campagne remasterisée et Nubla 2. Appel du Devoir Guerre Moderne 2 maintenant disponible au téléchargement sur le PS Store, vous le trouverez donc aujourd’hui jusqu’au 31 août.

Enfin, cela n’inclut que l’accès à la campagne du jeu, car il a été confirmé que nous n’aurons PAS accès au lot classique de l’équipe de démolition sous-marine de Ghost. Ce lot sera exclusif à la version payante du jeu.

20XX (PC)

Magasin de jeux épiques continue de tenir sa promesse d’offrir des jeux vidéo chaque semaine. Et pendant cette semaine, il est possible de mettre la main sur nouveaux jeux vidéo. Parmi eux, 20XX se démarque, un curieux jeu de plateforme héritant de la formule classique de Mega Man.

20XX est un jeu d’exploration d’action, de plateforme et de donjon auquel vous pouvez jouer avec vos amis. Sautez et tirez pour vous frayer un chemin à travers des niveaux en constante évolution, saisissez de nouveaux pouvoirs incroyables et combattez les boss les plus meurtriers pour sauver la race humaine! 20XX Il comprend également un mode coopératif complet. Jouez avec un ami dans des jeux locaux ou en ligne! Dans 20XX 1 ou 2 joueurs peuvent jouer en local ou en ligne. De plus, il vous permet de profiter de jeux croisés entre Epic et Steam.

