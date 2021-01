Tous les jeux que nous aimerions voir sur Google Stadia en 2021

Espérons que tous ces grands jeux arriveront sur Google Stadia en 2021!

Google Stadia est la plate-forme de jeux vidéo en streaming des gars de Mountain View ou ce qui est pareil, des jeux vidéo dans le cloud. Après quelques premiers départs avec de nombreux doutes, la vérité est que Stadia se développe de plus en plus.

Aujourd’hui, il a une base d’utilisateurs beaucoup plus large et un catalogue vraiment intéressant. De plus, il ne fait aucun doute que Google Stadia est la meilleure plateforme pour profiter de jeux aussi exigeants que le récent Cyberpunk 2077.

Désormais, le catalogue Google Stadia, bien qu’amélioré notablement, est insuffisant si l’on le compare à d’autres plateformes ou services plus matures tels que PlayStation, Steam, Xbox ou la Nintendo Switch elle-même. 2021 peut être une excellente année pour Stadia, mais il ne fait aucun doute qu’il a besoin de plus en plus de jeux. Nous aimerions que tout cela arrive. Et vous?

No Man’s Sky

No Man’s Sky est l’exemple clair qu’un mauvais départ peut avoir une fin heureuse. Le jeu promettait une exploration illimitée, une multitude de tâches à faire, du multijoueur et des centaines de planètes à explorer, toutes créées au hasard. La vérité est que rien de tout cela n’a été accompli.

Le jeu a reçu beaucoup de plaintes, les paniers d’occasion étaient pleins de boîtes avec des copies retournées et les utilisateurs se sentaient arnaqués. Cependant, les développeurs sont sortis pour s’excuser et se sont mis au travail pour regagner la confiance perdue. Le résultat aujourd’hui est un tout nouveau jeu avec une multitude de mises à jour gratuites au point que Le No Man’s Sky actuel n’a rien à voir avec celui qui a été mis en vente il y a quelques années.

Voulons-nous le voir sur Google Stadia? Bien sûr que oui.

Star Wars: Escadrons

Avec la présence de Star Wars Jedi: Fallen Order sur Google Stadia, Il n’y a aucun obstacle pour Electronic Arts à lancer également Star Wars: Squadrons sur la plateforme Google.

Contrairement à Fallen Order, Squadrons est un jeu orienté multijoueur –Bien qu’il ait une campagne d’environ 8 à 12 heures pour apprendre toutes les mécaniques – dans laquelle vous devrez choisir entre l’Empire Galactique ou la Nouvelle République. Une fois notre pilote créé, nous choisissons le rôle et le navire et nous nous engageons dans des batailles multijoueurs hilarantes dans l’espace. Une expérience inoubliable et c’est ça, qui n’a pas rêvé de piloter son propre navire en regardant les films Star Wars?

GTA V

L’un des jeux les plus vendus de l’histoire, présent sur une multitude de plateformes et qui aura également sa propre version sur consoles nouvelle génération, Il devrait également être présent sur Google Stadia.

À ce stade du film, aucun fan de jeux vidéo n’ignore ce que représente GTA V dans l’industrie du jeu vidéo, donc être inclus dans le service Google est quelque chose qui profiterait grandement à Stadia.

Enfers

Hades est le meilleur jeu de 2020 pour les utilisateurs de Steam et nous le comprenons parfaitement. Créés par Supergiant Games, nous endossons le rôle de Zagreus, le fils d’Hadès, alors que nous essayons de sortir de la pègre pour devenir l’un des dieux olympiens.

Un jeu bourré d’action, avec un gameplay spectaculaire et dans lequel chaque jeu est complètement différent du précédent. Hades a été nominé pour le meilleur jeu de l’année 2020 et bien qu’il n’ait pas remporté le prix, il s’agit sans aucun doute d’un titre au charme particulier. J’espère le voir bientôt sur Google Stadia!

Remake de Final Fantasy VII

En 1997, nous avons assisté à l’une des plus grandes révolutions de l’histoire des jeux vidéo. Celui appelé Squaresoft – maintenant Square Enix – a lancé Final Fantasy VII sur le marché. Ce n’était pas seulement un jalon historique parce que la société japonaise a abandonné Nintendo au profit de Sony et de sa PlayStation, mais aussi parce que Final Fantasy VII a été un véritable succès en Occident, et c’est parce que les jeux de rôle étaient presque inconnus du public à cette époque. .

En 2020, Final Fantasy VII Remake est sorti, ce qui est sans aucun doute un rêve devenu réalité pour beaucoup. Des graphismes de nouvelle génération, une histoire étendue et un système de combat totalement repensé. Ce jeu est actuellement exclusif à PlayStation 4 mais il est clair qu’en 2021 il sortira sur d’autres plateformes et compte tenu du fait qu’il existe d’autres titres Square Enix sur Stadia tels que Octopath Traveler ou Final Fantasy XV, Pourquoi ne pas rêver de Final Fantasy VII Remake pour la plateforme Google?

Le sorceleur III

Ce qui pour beaucoup est le meilleur jeu de la génération précédente, ce serait une signature spectaculaire pour Google Stadia. The Witcher III ressemble toujours à une fable pour l’année de sa sortie et étant donné que CD Projekt s’est appuyé sur Google Stadia pour lancer son Cyberpunk 2077, Pourquoi ne pas lancer les aventures de Geralt, Ciri et Yennefer sur la plateforme Google?

Avec l’une des histoires les mieux racontées dans un jeu vidéo, The Witcher III est un énorme titre avec une multitude de missions, un monde gigantesque et magnifique à explorer, des personnages inoubliables et surtout, de nombreuses décisions importantes à prendre. Bien sûr, nous devons également souligner leur musique spectaculaire et leurs méchants inoubliables.

