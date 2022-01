Tous les jeux Kingdom Hearts pour Switch arrivent bientôt, mais ne seront pas jouables en déplacement

la Coeurs du Royaume-la rangée est devenue il y a 20 ans maintenant amené à la vie. Depuis lors, il y a eu une communauté soudée autour du Des jeux de rôle mêlant Final Fantasy et Disney. Après que les ports et autres ont été publiés encore et encore ces dernières années, il y aura très bientôt tous les jeux précédents de la série pour la Nintendo Switch.

Kingdom Hearts arrive maintenant sur Switch – en version cloud

Lors de l’annonce de Sora pour Smash Bros. Ultimate l’année dernière, il a été confirmé que tous les jeux de la série arriveront sur la Nintendo Switch. La sortie est maintenant connue:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5, 2.8, III + Re Mind (DLC) ainsi que le tout-en-un Integrum Masterpiece seront tous lancés sur Nintendo Switch via le cloud le 10 février ! À partir d’aujourd’hui, vous pourrez essayer des démos jouables gratuites de 1.5+2.5, 2.8 et III, nous espérons que vous vous amuserez à jouer ! pic.twitter.com/LjrLCYsaPN – CŒURS DU ROYAUME (@KINGDOMHEARTS) 18 janvier 2022

ensuite allons-y: Donc, les jeux sur 10 février 2022 apparaître. Toutes les pièces sont entre autres dans son ensemble offert. pour 100 euros (80 euros avec remise pré-commande) vous pouvez Chef-d’œuvre de Kingdom Hearts Integrum acheter et avoir un accès immédiat à tous les jeux.

Attention, version cloud: Si vous êtes heureux maintenant de pouvoir jouer à tous les jeux Kingdom Hearts sur Switch, nous devons malheureusement Atténuer au minimum l’anticipation. Parce que tous les titres ne sont qu’une seule version, que vous utilisez ensuite le nuage peut jouer Il n’y aura pas d’éditions natives pour la Nintendo Switch. Cela rend la tâche très difficile si vous voulez jouer aux jeux en déplacement et que vous ne disposez pas d’une connexion Internet stable.

Un démo chaque jeu est Maintenant disponible. Il s’agit également d’une version cloud avec laquelle vous pouvez tester si vous aimez les jeux et si jouer via le cloud fonctionne avec votre Internet. Les démos sont les début des jeux et tu as près de dix minutes de tempspour les essayer. Une fois la démo terminée, vous pouvez la recommencer, mais vous devrez tout recommencer.

En savoir plus sur le 20e anniversaire: Kingdom Hearts fête un grand anniversaire cette année. 2002 est-ce alors première partie pour la PlayStation 2 apparu et soigné par le Mélange de Final Fantasy avec Disney provoquer un remue-ménage. Pendant ce temps, la ligne pour le bien aussi histoire compliquée et le bande son merveilleuse connu.

Ce dernier fera partie de la célébration de l’anniversaire. Parce que sur 10 avril arrive à Tokyo Concert en live qui sera accompagné d’autres activités, dont une séance de questions-réponses avec une partie de l’équipe de développement. Le tout sera publié sous forme de vidéo plus tard.

C’est ça peu probableque c’est directement à l’événement Informations sur les prochains jeux Kingdom Hearts va donner. Mais un peu plus tard cette année, le développeur principal Tetsuya Nomura veut commenter l’avenir de la série.