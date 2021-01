Tous les indices que vous avez manqués de l’épisode 4 de WandaVision

WandaVision a commencé à percer ses nombreux mystères après la première du quatrième épisode sur Disney +. La série Marvel a donné plusieurs réponses dans son chapitre ce vendredi, mais il a également laissé plus d’indices d’infiltration que vous avez peut-être manqués. Passez en revue tout ce que vous n’avez pas remarqué dans la dernière version!

« Nous interrompons ce programme » s’est précisément consacré à mettre un frein aux sitcoms des trois premiers épisodes à montrer l’histoire hors du monde où vivent les protagonistes. De cette manière, de nombreuses inconnues laissées par les premières versions ont été révélées. Une enquête sur Divulgacher jeté ça pour lui 40% il a été « épique » ce qui est affiché à l’écran.

Indices, références et œufs de Pâques de l’épisode 4 de WandaVision

Cependant, il y avait aussi d’autres révélations plus subtiles. Premier, WandaVision peut désormais être temporairement situé dans l’univers MCU. Au début du chapitre 4, lorsque Monica arrive à SWORD, il est révélé que l’intrigue se déroule trois semaines après The Blip.

Monica arrive à SWORD trois semaines après The Blip (Disney +)



Dans cette même séquence apparaît l’image de son père Maria Photon Rambeau: Le surnom fait référence au nom que Monica elle-même a dans les bandes dessinées. Cette référence peut être un indice que ce personnage va devenir un autre superhoreine dans le programme.

Plaque de Maria Photon Rambeau dans SWORD (Disney +)



Comme pour les publicités, le panneau de bienvenue de Westview a également cligné de l’œil pour mieux comprendre ce qui se passe. « La maison est l’endroit où vous en êtes », est la phrase qui accompagne le quartier que Wanda a créé et qui a fait disparaître ses habitants.

« La maison est là où vous en faites », le panneau de bienvenue de Westview (Disney +)



Il y avait aussi plus d’informations sur le quartier mystérieux où vivent Wanda et Vision: tout objet qui arrive est converti pour s’adapter à la réalité proposée par cet univers. C’est ainsi que le drone envoyé par Monica a été transformé en hélicoptère et que l’agent SWORD est apparu dans les égouts en tant qu’apiculteur.







Ce monde aussi il a un champ gravitationnel qui émet un rayonnement. Selon la Dr Darcy Lewis, pour l’instant, il est sûr, mais ne sait pas combien de temps. Une explosion possible pourrait suffire à la mutation des X-Men.

D’autre part, plus d’indices sont ajoutés au tableau que les chercheurs portent. En principe, Jimmy Woo demande si les crânes ont quelque chose à voir avec ce qui se passe. Dans le même temps, le nom de certains résidents est connu et il existe une référence interne: Sharon Davis est la directrice artistique de l’émission et l’une des citoyennes de Westview.

Dottie n’a aucun dossier sur le tableau des agents de SWORD (Disney +)



Enfin, parmi les cartes que les agents ont rassemblées, il en manque deux importantes: Dr Nielson et Dottie. Ce dernier a été présenté dans le premier chapitre comme le voisin grincheux du quartier, mais ne réapparaît pas. En outre, il est joué par une actrice renommée comme Emma Caulfield.