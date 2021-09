Tous les gagnants des Kid’s Choice Awards Mexique

Une nouvelle édition du Kid’s Choice Awards Mexique arrivé hier soir à Nickelodeon. L’événement, qui rassemble le meilleur de la musique, de la télévision, du monde numérique et du cinéma, a été diffusé pour tous l’Amérique latine. Et les fans n’ont pas hésité à être scotchés à l’écran : c’est eux-mêmes qui ils ont choisi les gagnants. Le 22 août, le vote était clos au cours duquel le public pouvait choisir son artiste préféré. Ici on vous dit tout sur la grande fête !







Avec la conduite Fede Vigevani et les frères SKabèche, la célébration a eu la participation de dizaines d’artistes qui ont osé offrir un spectacle plein de musique et de plaisir. Et c’est que cette édition a eu un grand impact et un très bon accueil du public : plus de 331 millions de voix pour les 22 catégories par les enfants.

L’une des grandes stars de la nuit était Karol Séville, l’actrice et chanteuse mexicaine qui est devenue célèbre pour son rôle principal dans Je suis lune. Mais son époque en tant que figure de Disney Ils ont été laissés pour compte et maintenant il se concentre sur sa nouvelle musique qui, soit dit en passant, est un succès. Après avoir remporté votre prix en tant que Plus Top Créateur, Karol est montée sur scène pour interpréter son dernier single Personne ne te comprend.







Ce n’était pas la seule présentation musicale : le groupe Matisse elle a également joué avec une performance hilarante aux Kid’s Choice Awards. Et bien qu’ils aient brillé, l’un des grands moments était en charge du chanteur mexicain Sofia Reyes, qui a surpris avec une performance à distance du parc aquatique Aqua Nick de la station balnéaire de la société à Riviera Maya. De là, il a chanté Chance, le tube de l’été qui a atteint des millions de vues sur YouTube depuis sa première.

Pour sa part, la fermeture était en charge de la bande colombienne Étage 21. Avec sa chanson Tellement jolie, suivi de son récent single Nobody la Les contrôles, ils ont fait danser tous les fans et artistes qui profitaient des récompenses. Si vous avez manqué cette célébration, vous n’avez rien à craindre. Ici, nous vous disons tous les gagnants des Kid’s Choice Awards Mexico 2021.







+ Liste complète des gagnants des Kid’s Choice Awards Mexique 2021

Acteur préféré: Emilio Osorio

Actrice favorite: Macarena García

Meilleur artiste latino : CNCO

Bombe K-Pop : Bts

Dessin anime prefere: Bob l’éponge

Créateur pour vous : Dôme Lipa

Meilleur créateur : Karol Séville

Icone de la mode: Joaquin Bondoni

Joueur MVP : AuronPlay

Inspiration: Bala, Sol Carlos, Pau Zurita, Josué Benjamín

Instapets : SK Pets par SKabeche

Fandom de maître : Armée

Spectacle préféré de Nick : Club 57

Nouvel artiste : Humbe

Nouvelle idole : César Pantoja

Rouleau le plus collant : Couple de l’année – Sebastián Yatra ft. Tours de Myke

Navire de l’année : Yolorian

Émission favorite: Qu’arrive-t-il à ma famille?

Équipe préférée : Skuad SKabeche

Succès mondial : Le beurre – BTS

Viral de l’année : Khaby Lame, le gars anti lifehacks

Youtubeur le plus cool : Fede Vigevani