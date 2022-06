Tous les forfaits Netflix actuellement offerts

diffusion

Avec trois options différentes sur les différents marchés sur lesquels il est présent, nous vous indiquons les valeurs et les caractéristiques des forfaits proposés par Netflix.

© GettyLa plateforme opère dans 190 pays.

Actuellement, Netflix C’est l’une des plateformes les plus importantes au monde pour regarder des films et des séries, et celle qui compte le plus d’utilisateurs sur toute la planète. Ça fait quelques jours Nous vous disons quelles ont été les étapes que vous avez dû suivre pour louer ce service de streamingmais maintenant nous allons vous dire comment sont les trois plans qu’ils proposent de le N rouge et quelles différences ils ont entre eux, afin que vous puissiez choisir avec lequel rester.

+Les 3 forfaits Netflix

Selon ce que vous souhaitez payer, les besoins que vous avez lorsque vous regardez un film ou le nombre de personnes qui vont partager la plateforme, Netflix Il a trois types de plans. Ce sont les basiques, les standard et les premium, chacun permettant d’accéder à tous les films et séries faisant partie du catalogue red N, en plus d’avoir la possibilité de profiter de jeux mobiles développés sur la base de la série What choses étranges.

Le plan de base est particulièrement recommandé pour les personnes qui vivent seules car il ne vous permet de regarder que sur un seul appareil à la fois, et vous ne pouvez pas non plus télécharger de titres à regarder en ligne sur plus d’un téléphone portable ou tablette. En revanche, cette option est la seule qui n’offre pas la possibilité de regarder des séries et des films en qualité HD ou Ultra HD, il faudra donc se contenter de les regarder en SD.

Dans un deuxième temps se trouve l’option standard, qui vous permet d’avoir deux appareils en train de regarder simultanément et a également accès aux titres HD. La plus chère de toutes les offres proposées par Netflix c’est celui lié au service premium, avec lequel vous pouvez utiliser jusqu’à quatre appareils, en plus de pouvoir regarder en Ultra HD et, dans certains cas, en 4K. Une fois que vous avez contracté le service, vous pouvez modifier votre plan à tout moment, pour améliorer celui que vous avez ou en obtenir un moins cher.

+Combien cela coûte-t-il de contracter Netflix

Chaque pays a une valeur différente selon la devise officielle avec laquelle les transactions sont effectuées, avec la particularité qu’au Chili, vous pouvez payer un supplément et partager le compte avec une autre personne, qui peut créer son propre nom d’utilisateur et mot de passe. Les valeurs pour Netflix Ce sont (du plus bas au plus élevé, de base, standard et premium):

Argentine 429, 799 et 1199 pesos argentins.

Chili 5 940, 8 320 et 10 700 pesos chiliens et 2 380 pesos chiliens pour ceux qui souhaitent ajouter un membre supplémentaire (Valable uniquement sur les comptes standard -1- et premium -2-).

Colombie 16 900, 26 900 et 38 900 pesos colombiens.

Mexique 139, 219 et 299 pesos mexicains.

Espagne 7,99, 12,99 et 17,99 euros.

