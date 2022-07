Tous les films de Sarah Jessica Parker sur Netflix

Netflix

Sarah Jessica Parker est une actrice américaine de 57 ans qui est devenue célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée Le sexe et la ville où elle personnifiait Carrie Bradshaw, un personnage qui lui a valu la reconnaissance de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des prix tels que quatre Ballons d’Or et deux Emmys. Outre ces réalisations, l’interprète est une figure qui définit les tendances de la mode.

La course de Sarah Jessica Parker sur grand écran a commencé dans les années 1980 avec le film Quelque part demain et a traversé les années 90 pour arriver à nos jours, participant à des livraisons mémorables telles que Hocus Pocus, Ed Wood, Attaques martiennes !les deux films Le sexe et la ville et bien d’autres titres qui ont marqué une époque.

Dans cet aspect, le géant du streaming, Netflixa deux films pour les fans de Sarah Jessica Parker qui veulent apprécier le travail de cette actrice qui fait figure de marque dans le monde du cinéma avec ses comédies romantiques qui font appel à un humour peut-être naïf mais plus tiré par les cheveux qu’on ne le pense. La nature féminine ne doit être sous-estimée dans aucune situation.

+Sarah Jessica Parker Films sur Netflix

.deux. Comment diable fait-il

Kate Reddy est une femme qui travaille dans une grande société financière de Boston pendant la journée et rentre chez elle à la tombée de la nuit avec son compagnon Richard, un architecte au chômage, et les deux jeunes enfants qu’ils partagent. La collègue de Kate, Allison Henderson, qui est aussi sa meilleure amie, vit de la même manière compliquée la situation d’essayer d’organiser une vie professionnelle et familiale difficile.

.1. Tous les chemins mènent à Rome

Maggie est une mère célibataire et professeur d’écriture à l’université de New York. Dans un effort pour renouer avec sa fille adolescente troublée Summer, il décide de se lancer dans un voyage dans une ville toscane qu’il a fréquentée dans sa jeunesse. À son arrivée, Maggie rencontre Luca, un bel ex-amant qui est toujours célibataire et vit avec sa mère octogénaire, Carmen. Summer et Carmen volent la voiture de Luca et s’enfuient à Rome.

