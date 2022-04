Tous les films de Robert Eggers et où les regarder

Diffusion

Ce jeudi, le troisième film du réalisateur de sorcière Oui Le phareavec Alexander Skarsgård comme protagoniste.

© GettyEggers à la première de The Northman.

L’un des réalisateurs qui a le plus réussi à établir sa vision ces derniers temps et à faire des films avec une ligne d’auteur claire est Robert Egger. Le réalisateur derrière des productions comme sorcière Oui Le phare C’est l’un des favoris des amateurs d’horreur plus « intellectuelle ». Les productions de la personne chargée de populariser Anya Taylor Joy Ils se caractérisent par leurs dialogues traversés par des idiomes d’époque et une symbolique forte.

Dans ce qui sera son troisième film en tant que réalisateur, L’homme du nord, Egger Il s’éloignera un peu de la terreur (même s’il ne la laissera pas de côté à 100% et cela se voit dans certaines séquences) pour s’immerger pleinement dans une aventure viking épique. Protagonisée par Alexandre Skarsgårdse concentre sur la vie de Amlethun jeune homme qui s’échappe de son village après le meurtre de son père et revient au fil des années pour venger sa mort.

Distribué par Images universellesc’est le seul film Egger que vous ne pouvez toujours pas voir sur aucune plateforme, précisément parce qu’il ne sortira en salles que ce jeudi. Mais si ce que vous voulez, c’est lui donner une chance à deux films précédents, ou les revoir pour les avoir frais ou faire un marathon précédent, nous vous disons où vous pouvez la trouver afin que vous puissiez courir pour les voir.

+La Sorcière

sorcière C’était le premier des films Robert Egger présenté au monde et avec lequel il a marqué son style. Protagonisée par Anya Taylor Joy est centré sur une famille de colons chrétiens dont la fille aînée est accusée d’être une sorcière. Les raisons? Les récoltes échouent et, pour couronner le tout, le bébé de la famille a mystérieusement disparu. Vous pouvez voir cette production à la fois dans Netflix comme dans Étoile+.

+Le Phare

Cette fois, avec un budget légèrement supérieur à celui qu’il avait pour son premier film, Egger A choisi de Robert Pattinson et Willem Dafoe jouer dans cette histoire d’horreur psychologique présentée comme un voyage dans la folie dans lequel deux marins se retrouvent responsables d’un phare isolé en Nouvelle-Angleterre. Vous pouvez le voir si vous avez accès au catalogue de Étoile+.

