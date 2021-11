Tous les films de Lady Di classés du pire au meilleur

in

Kristen Stewart jouera Dame di au Spencer et encore une fois le roman du couronne britannique redevient à la mode. Bien qu’il ait fait sa première dans des festivals et des théâtres dans certaines parties du monde, il n’a pas encore eu son lancement officiel en Amérique latine et les adeptes de l’ancien crépuscule ils ne peuvent pas attendre. Si vous faites partie de ceux qui adorent les histoires de la famille royale, vous ne devriez pas manquer ces films basés sur la vie de la princesse de Galles.

+ Les films de Lady Di classés du pire au meilleur selon IMDB

5. Diana : Les derniers jours d’une princesse

Geneviève O’Reilly a été choisi pour jouer la princesse de Galles dans Diana : Les derniers jours d’une princesse, l’un des films sortis pour la télévision qui a Lady Di comme protagoniste. Créé en 2007 et raconte la romance qu’il entretient avec Dodi al Fayed. Et c’est précisément avec lui qu’il est mort dans le terrible accident du 31 août 1997 à Paris. Sur IMDb, la bande a été classée avec 5,4 points sur 10.

4. Diane

Au 2013, un nouveau film inspiré par la première épouse de l’héritier de la Couronne britannique, est sorti en salles avec un rôle qui est resté dans la mémoire des téléspectateurs. Il s’agit de Diane, qui a été joué par Naomi Watts et qui raconte les dernières années de la vie de la princesse. Son propre synopsis note : «Un dernier rite de passage, une histoire d’amour secrète avec le chirurgien cardiaque pakistanais Hasnat Khan”. De cette façon, il a reçu le score de 5.5.

3. La femme de Windsor

A cette occasion, ce n’était pas seulement Lady Di qui était la protagoniste de l’histoire. Cinq ans avant la mort de Diana, l’actrice anglaise Nicola Formby personnifiait la princesse. Qualifié avec 5,8 points, le téléfilm présente aussi la vie de Sarah Ferguson, la duchesse d’York et ex-femme du prince Andrew. La ressemblance entre Nicola et Diana était frappante à l’époque.

2. Spencer

Il n’a pas encore eu sa première officielle, mais ils le placent déjà comme l’un des meilleurs films basés sur la biographie de Lady Di. Dirigée par Pablo Larrain et mettant en vedette Kristen Stewart, le film a été présenté dans des festivals et a reçu -selon IMDb- une note des 7.3. Le long métrage expose les vacances de la famille royale à Sandringham, au moment où Diana décide que son mariage avec le prince Charles ne fonctionne pas et doit prendre fin.

1. La reine

Bien que son nom fasse référence au La reine Elizabeth II du Royaume-Uni, le film – sorti en 2006– est directement lié à Lady Di. Sous la direction de Stephen Frears et le scénario de Peter Morgan, Hélène Mirren donne vie à la principale référence de la Couronne britannique, qui après la mort de la princesse, doit essayer que l’événement ne fasse pas plus de ravages sur la famille royale. Comme Spencer, a été marqué avec 7.3.

