Tous les films de Darren Aronofsky, classés

Darren Aronofsky est un cinéaste unique en son genre qui ne manque jamais de produire des films originaux et parfois effrayants. Né et élevé à Brooklyn, New York, Aronofsky avait de nombreux intérêts uniques, notamment la biologie de terrain et l’anthropologie sociale. Aronofsky a fréquenté l’Université Harvard où il a étudié le cinéma et a finalement obtenu son MFA en réalisation au Conservatoire AFI. Son intelligence pure est sans aucun doute mise en valeur dans tous ses films.

Aronofsky décompose chaque image de ses films avec une précision pure. Il utilise constamment l’histoire, les techniques de la caméra et l’esthétique visuelle pour pousser le cinéma vers de nouvelles limites. Avec Cygne noir, il a brillamment utilisé des miroirs et des ombres pour raconter une histoire obsédante. Il a également utilisé l’appareil photo et les objectifs de manière très unique. La caméra danse avec les acteurs tout au long des performances, ce qui était une méthode brillante pour mettre en valeur la chorégraphie. Avec Requiem pour un rêve, il nous a fait découvrir des méthodes de montage innovantes avec des gros plans rapides pour dépeindre la consommation de drogue.

Avec seulement sept longs métrages à son actif, il est vrai que Darren Aronofsky est très particulier avec les projets qu’il entreprend. Bien qu’il soit connu pour créer des films dramatiques, une grande partie de son travail est obsédante et dérangeante, ce qui en fait également un maître de l’horreur. Son prochain film, actuellement en post-production, est une adaptation de la pièce de Samuel D. Hunter, La Baleine. Le film suit un professeur d’anglais solitaire de 600 livres, joué par Brendan Fraser, qui tente de renouer avec sa fille dont il est séparé. Le film comprendra également Samantha Morton, Hong Chau et Sadie Sink. Comme tous les films d’Aronofsky, La baleine est sûr de livrer un travail original et stimulant.

Avant la sortie de ce film, plongeons-nous dans toute la filmographie de ce brillant réalisateur, classée.

7 Noé

Les fans et les critiques ont été totalement surpris lorsqu’Aronofsky a décidé de s’attaquer à l’histoire biblique de Noah (Russel Crowe) et de son arc. Bien qu’il ne soit pas considéré comme son meilleur, il s’agit d’une version originale et sombre de l’histoire, mettant en évidence le personnage compliqué de Noah et les sacrifices qu’il a dû faire pour la Terre et l’humanité. Les acteurs, dont Emma Watson, Jennifer Connelly et Anthony Hopkins, offrent des performances dramatiques fantastiques. Les visuels sont époustouflants et, comme tous ses autres films, Noé est lié avec une partition obsédante.

6 La fontaine

La fontaine est une expérience hallucinante qui vous emmène dans un voyage à travers l’espace et le temps. Le film existe en trois histoires croisées se déroulant dans le passé, le présent et le futur, où un homme, interprété par Hugh Jackman, cherche à vivre dans l’éternité avec son véritable amour, interprété par Rachel Weisz. C’est une histoire déchirante remplie de visuels époustouflants de notre vaste univers. Le film n’est certainement pas pour tout le monde, mais c’est incontestablement un film unique en son genre qui devrait être vu au moins une fois.

5 Mère !

Mère! est sans aucun doute le film le plus troublant de la carrière d’Aronofsky. Le film est une autre version d’une histoire biblique, cette fois étant une allégorie du livre de la Genèse. Tout le film se déroule dans une maison de campagne où la relation entre Mère (Jennifer Lawrence) et Lui (Javier Bardem) est mise à l’épreuve alors que des invités inattendus commencent à arriver et perturbent leur existence paisible. Le personnage de Lawrence représente la Terre, tandis que le personnage de Bardem représente Dieu. Alors que de plus en plus d’invités arrivent, aboutissant finalement à un apogée de destruction à couper le souffle, nous voyons l’histoire de la Genèse se dérouler et comment les humains portent la responsabilité de la destruction de la Terre Mère.

4 Pi

Ce film d’horreur psychologique de 1998 était le premier réalisateur d’Aronofsky qui a prouvé son génie en tant que cinéaste innovant. Pi suit le mathématicien solitaire, Max (Sean Gullette) alors qu’il tente de manière obsessionnelle de trouver l’ordre complet de l’Univers à travers les nombres. Sa quête mène finalement à une panne complète entraînant des hallucinations, de la paranoïa et de l’agonie physique. Mark Margolis donne une performance fantastique attendue en tant que son ancien professeur de mathématiques, Sol. Le film a remporté un succès critique et a remporté le prix de la réalisation au festival du film de Sundance en 1998.

3 Le lutteur

Le petit film sur un lutteur professionnel échoué a ressuscité la carrière de Mickey Rourke dans sa performance nominée aux Oscars de Randy ‘The Ram’ Robinson. Le lutteur ressemble presque à un documentaire alors que nous suivons Ram à travers son voyage personnel de rédemption. Rourke est impeccable dans sa performance et vous soutiendrez sûrement Ram jusqu’à la fin déchirante. C’est une histoire d’acceptation de soi, d’acceptation des réalités de la vie et de vieillissement. En même temps, c’est une histoire d’amour non conventionnelle et honnête entre Ram et une strip-teaseuse nommée Cassidy (Marisa Tomei). Même les gens qui méprisent la lutte vont adorer ce film.

2 Cygne noir

Bien que certains puissent être en désaccord, Cygne noir est un film d’horreur. Natalie Portman incarne Nina, une ballerine new-yorkaise qui décroche le rôle principal dans la production de Le lac des cygnes, entraînant une horrible dépression mentale et physique. Portman donne une performance déterminante en tant que Nina, non seulement pour sa gamme émotionnelle, mais aussi pour ses compétences en tant que ballerine convaincante. Avant la production, Portman s’est entraîné vigoureusement avec des chorégraphes pour apprendre les tenants et les aboutissants des techniques de danse. Le film aborde également une rivalité inquiétante et séduisante entre Nina et une autre ballerine, Lily (Mila Kunis). Grâce à l’utilisation de miroirs, de techniques de caméra et de visuels, Aronofsky s’est une fois de plus avéré être un maître de la précision avec ce film terrifiant.

1 Requiem pour un rêve

Addiction joue le rôle principal dans cette adaptation du roman d’Hubert Selby Jr. L’histoire suit quatre personnages qui espèrent une vie meilleure mais sont inévitablement détruits par la toxicomanie. Le mélange d’édition innovante, de partition perçante et de performances brillantes fait Requiem pour un rêve un film unique sur la toxicomanie. Ellen Burstyn brille particulièrement, donnant une performance nominée aux Oscars dans le rôle de Sara Goldfarb, une recluse hyperphagique qui devient dangereusement accro aux pilules amaigrissantes. Le film dépeint les dures vérités de la dépendance et nous raconte une histoire bouleversante de rêves brisés et d’autodestruction.